В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 07.08.2025 (обновлено: 16:56 07.08.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
При ударе ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:30:00+03:00
2025-08-07T16:56:00+03:00
БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. При ударе ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В Шебекинском округе при ударе вражеского беспилотника ранены двое мирных жителей. На участке автодороги между селами Сурково и Беляка легковой автомобиль атакован дроном. Ранена супружеская пара. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы&quot;, — написал он.Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ.Машина также получила повреждения.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара

Гладков: супружеская пара пострадала при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино

БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. При ударе ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском округе при ударе вражеского беспилотника ранены двое мирных жителей. На участке автодороги между селами Сурково и Беляка легковой автомобиль атакован дроном. Ранена супружеская пара. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы", — написал он.

Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ.
Машина также получила повреждения.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.
На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
