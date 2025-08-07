https://ria.ru/20250807/vsu-2033973208.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара - РИА Новости, 07.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
При ударе ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2025
БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. При ударе ВСУ по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском округе при ударе вражеского беспилотника ранены двое мирных жителей. На участке автодороги между селами Сурково и Беляка легковой автомобиль атакован дроном. Ранена супружеская пара. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение руки, у его жены — минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы", — написал он.Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ.Машина также получила повреждения.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.На всей территории Белгородской области с 9 августа 2024 года ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
