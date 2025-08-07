ВСУ нанесли около 60 ударов по Херсонской области за сутки

https://ria.ru/20250807/vsu-2033861796.html

2025-08-07T10:00:00+03:00

в мире

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 57 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 28 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 6 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Старая Маячка, Малая Лепетиха.

2025

Новости

