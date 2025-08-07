https://ria.ru/20250807/vsu-2033846088.html

ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области

ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2025

ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области

ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково на Харьковском направлении,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07

2025-08-07T07:34:00+03:00

2025-08-07T07:44:00+03:00

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В лесу возле Синельниково бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки штурмовых групп 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 процентов живой силы штурмовых групп противника, остальные отступили на исходные позиции", — сказал собеседник агентства. По его словам, атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов.Как сообщили в силовых структурах в среду, положение украинских войск на Харьковском направлении ухудшилось. Так, из-за потерь ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на Липцовском участке фронта. Кроме того, в украинскую армию вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы.

харьковская область

2025

Новости

