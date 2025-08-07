https://ria.ru/20250807/vsu-2033846088.html
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2025
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково на Харьковском направлении,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:34:00+03:00
2025-08-07T07:34:00+03:00
2025-08-07T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d208e84f5ffe8d63910521c3010af29.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли почти половину штурмовиков 154-й отдельной механизированной бригады, которых бросили в контратаку возле Синельниково на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В лесу возле Синельниково бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки штурмовых групп 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 процентов живой силы штурмовых групп противника, остальные отступили на исходные позиции", — сказал собеседник агентства. По его словам, атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов.Как сообщили в силовых структурах в среду, положение украинских войск на Харьковском направлении ухудшилось. Так, из-за потерь ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на Липцовском участке фронта. Кроме того, в украинскую армию вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы.
https://ria.ru/20250807/ukraina-2033845536.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_371:0:3100:2047_1920x0_80_0_0_e629dde44582c50d6a4e749b4815387a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
154-я бригада ВСУ потеряла половину штурмовиков в контратаке под Синельниково