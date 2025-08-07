Рейтинг@Mail.ru
02:43 07.08.2025
Новые подразделения ВСУ плохо подготовлены, рассказал российский боец
Новые подразделения ВСУ плохо подготовлены, рассказал российский боец
ТОКМАК (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Новые подразделения ВСУ, переброшенные в район города Орехов в Запорожской области, некачественно подготовлены и плохо оснащены, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Грибник" . Ранее "Грибник" рассказал РИА Новости, что украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе Орехова взамен тех, которые понесли потери. "Новые части подготовлены не так качественно . Полное отсутствие знания поля боя, отсутствие взаимодействия", - сказал командир взвода БПЛА. Он отметил, что новые части ВСУ несут потери из-за отсутствия средств РЭБ. "Противник пробует осуществлять как ротации, так и подвоз в дневное время суток. Старые части на нашем направлении себе такого не позволяли... Они несут потери. В первую очередь это связано со слабым оснащением. Очень мало средств РЭБ у свежих подразделений", - сказал "Грибник". Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ТОКМАК (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Новые подразделения ВСУ, переброшенные в район города Орехов в Запорожской области, некачественно подготовлены и плохо оснащены, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Грибник" .
Ранее "Грибник" рассказал РИА Новости, что украинские боевики перебрасывают свежие подразделения на один из участков линии боевого соприкосновения в районе Орехова взамен тех, которые понесли потери.
Пленный рассказал о моральном духе младших офицеров ВСУ
"Новые части подготовлены не так качественно . Полное отсутствие знания поля боя, отсутствие взаимодействия", - сказал командир взвода БПЛА.
Он отметил, что новые части ВСУ несут потери из-за отсутствия средств РЭБ.
"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине
"Противник пробует осуществлять как ротации, так и подвоз в дневное время суток. Старые части на нашем направлении себе такого не позволяли... Они несут потери. В первую очередь это связано со слабым оснащением. Очень мало средств РЭБ у свежих подразделений", - сказал "Грибник".
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
