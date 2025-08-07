Рейтинг@Mail.ru
В Европе дали совет США после сообщения о встрече Путина и Трампа
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 07.08.2025
В Европе дали совет США после сообщения о встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине необходимо разобраться с его первопричинами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной. Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин войны", — написал он.Так Дизен прокомментировал слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, о том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать исторической.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
В Европе дали совет США после сообщения о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине необходимо разобраться с его первопричинами, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной. Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией, направленное на устранение коренных причин войны", — написал он.
Так Дизен прокомментировал слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, о том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать исторической.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
