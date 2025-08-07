https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html

"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече

В среду спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу удалось провести очень продуктивные переговоры в Кремле, венцом которых стала трехчасовая беседа с президентом... РИА Новости, 07.08.2025

В среду спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу удалось провести очень продуктивные переговоры в Кремле, венцом которых стала трехчасовая беседа с президентом России. Главный результат завязавшегося диалога — решение о встрече Путина и Трампа уже на следующей неделе. Очно, лично, глаза в глаза.Героем дня стал чебурек, который отведал Уиткофф в Москве. Кроме шуток, поесть местной еды по приглашению хозяев — это важный жест, подчеркивающий дружелюбный настрой обеих сторон. Это про взаимное доверие и позитив — мы все помним, как Дмитрий Медведев и Барак Обама угощались бургерами, когда наш президент приехал с визитом в США. В противном случае договаривающиеся стороны даже воду свою привозят за стол переговоров.Еще одна очень важная деталь: Уиткофф взял с собой переводчицу, что доказывает его серьезный настрой и желание вникнуть во все детали. Как бы хорошо ни знал английский язык русский переводчик, он неизбежно что-то в переводе сгладит и упростит. Точно передать позицию российской стороны — со всеми ее нюансами — может только человек, для которого английский язык — родной.Отдельное спасибо хочется сказать Кириллу Дмитриеву: до тонкости понимая все американские интеллектуальные стереотипы, он использовал их для того, чтобы ненавязчиво внедрять контрагентам нашу повестку и наши подходы.В частности, наконец-то восторжествовал российский стиль дипломатии с ее основополагающей идеей "переговоры любят тишину". Категорически нельзя сливать информацию, вбрасывать фейки и добиваться хайпа псевдоинсайдами. И вот по итогам переговоров в Кремле мы видим взвешенное поведение американских контрагентов и западных СМИ. Все вежливы, приличны и избегают спекуляций.Сразу после разговора в Кремле президент Трамп сделал свою часть работы — пообщался с Зеленским. Неизвестно, какие волшебные слова он сказал, однако по итогу лидер украинского режима смиренно признал, что "Россия стремится к прекращению огня", и воздержался от привычной русофобской риторики.Зеленский вообще стал вести себя сдержанно и скромно — это свидетельствует о том, что американцы готовят его к встречам на высшем уровне, где его актерское тщеславие, дурные манеры и нестираные футболки никому не нужны.Еще один пункт: Трамп провел телефонные переговоры с лидерами европейских стран, среди которых были и вожди "коалиции желающих" — Стармер и Мерц. Макрона к разговору не пригласили: он, по сути, уже "хромая утка", да еще и сгибающаяся под грузом скандалов.Европейские лидеры — даже те, кто месяцами демонстрировали свою воинственность и упражнялись в русофобии, — кротко выслушали президента США. "Все согласились с тем, что эта война должна закончиться. И мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", — описал ситуацию Трамп.Итак, глава Соединенных Штатов очень оптимистично смотрит на будущее переговоров и настраивается на встречу с президентом России. Думается, к такому развороту привела не только деятельность его спецпосланника, но и собственное видение Трампа.И друзья, и враги называют лидера США бизнесменом, дельцом, однако тот активно занимается политикой уже треть жизни. С его чутьем он прекрасно видит границы блефа — своего и чужого.Конкретно в этот момент Трамп чувствует, что история с грандиозными санкциями против Индии и Китая (если они не перестанут покупать российскую нефть) стала опасной для самих Штатов. Он рискует настроить против себя крупнейшие и могущественнейшие страны мира так, что его государство окажется в изоляции — фактически в торговой блокаде.Еще больший риск в том, что давние конкуренты окажутся в одной лодке. Придя в Белый дом на обещаниях разладить союз России и Китая, Трамп рискует оказаться в положении человека, который вместо этого создал союз Москва — Пекин — Нью-Дели. Противостоять трем величайшим экономическим и военным державам для США было бы просто абсурдом.Из этой ситуации надо как-то красиво выходить — и лучшим выходом было бы примирение всех со всеми под слоганом о необходимости закончить украинский кризис. Если противостояние на Украине удастся завершить при участии Трампа, американский президент смело сможет рассчитывать на Нобелевскую премию мира — это действительно будет историческим достижением.Итак, время встречи лидеров России и США — на следующей неделе. Место — вполне вероятно, ОАЭ (Владимир Путин уже упомянул эту возможность). На кону судьба мира во всех смыслах слова — и окончания войны, и всей нашей планеты.

