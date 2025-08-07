Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался об организации встречи с Трампом
15:04 07.08.2025
Путин высказался об организации встречи с Трампом
Путин высказался об организации встречи с Трампом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом."У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода", - сказал Путин журналистам.
Путин высказался об организации встречи с Трампом

Путин: у РФ много друзей, готовых помочь организовать встречу с Трампом

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода", - сказал Путин журналистам.
