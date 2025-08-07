https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033917233.html

Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле

Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.08.2025

Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Кремле обсудили экономические связи и ситуацию в сфере безопасности. Главное — в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:44:00+03:00

2025-08-07T13:44:00+03:00

2025-08-07T17:05:00+03:00

ближний восток

мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

политика

оаэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033942057_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_88f765842b608d3672b446bdad512bad.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Кремле обсудили экономические связи и ситуацию в сфере безопасности. Главное — в материале РИА Новости.Основные заявления Путина"У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций — взаимные инвестиции растут".Основные заявления Аль Нахайяна"Господин президент, сопровождающая меня делегация, мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами".

https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html

ближний восток

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-07T13:44 true PT0M51S

Путин и президент ОАЭ пообщались в неформальной обстановке Путин и президент ОАЭ пообщались в неформальной обстановке 2025-08-07T13:44 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, политика, оаэ