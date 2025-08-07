Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Кремле обсудили экономические связи и ситуацию в сфере безопасности. Главное — в материале РИА Новости.
Основные заявления Путина
- Москва придает особое значения отношениям с Абу-Даби, это дружественная России страна:
"У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций — взаимные инвестиции растут".
- Государства взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС. По 85% товарных позиций приняты правильные решения, обнулены многие таможенные пошлины.
- Успешно развиваются отношения между РФПИ и суверенным фондом ОАЭ. Гуманитарное взаимодействие находится на хорошем уровне, в том числе в сфере образования.
- Абу-Даби проявил интерес к работе центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи, Путин рассчитывает, что сотрудничество в этой сфере будет укрепляться.
- Он предложил президенту ОАЭ обменяться мнениями в области безопасности на Ближнем Востоке.
Основные заявления Аль Нахайяна
- Отношения Москвы и Абу-Даби развиваются динамично в последние годы:
"Господин президент, сопровождающая меня делегация, мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами".
- Товарооборот достиг 11 миллиардов долларов, ОАЭ надеются на удвоение этого показателя в ближайшие пять лет.
- Аль Нахайян поблагодарил Москву за гостеприимство.
Президент ОАЭ прибыл в Россию в четверг. Это уже его пятый визит в страну с 2022 года.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47