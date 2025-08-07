Рейтинг@Mail.ru
Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 07.08.2025 (обновлено: 17:05 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033917233.html
Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле
Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 07.08.2025
Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Кремле обсудили экономические связи и ситуацию в сфере безопасности. Главное — в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:44:00+03:00
2025-08-07T17:05:00+03:00
ближний восток
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
политика
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033942057_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_88f765842b608d3672b446bdad512bad.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Кремле обсудили экономические связи и ситуацию в сфере безопасности. Главное — в материале РИА Новости.Основные заявления Путина&quot;У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций — взаимные инвестиции растут&quot;.Основные заявления Аль Нахайяна&quot;Господин президент, сопровождающая меня делегация, мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами&quot;.
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
ближний восток
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-07T13:44
true
PT0M51S
Путин и президент ОАЭ пообщались в неформальной обстановке
Путин и президент ОАЭ пообщались в неформальной обстановке
2025-08-07T13:44
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033942057_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_4c0cce34463c8bb17ff55d4d2e3388df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, политика, оаэ
Ближний Восток, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Политика, ОАЭ

Президенты России и ОАЭ провели переговоры в Кремле

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Кремле обсудили экономические связи и ситуацию в сфере безопасности. Главное — в материале РИА Новости.

Основные заявления Путина

  • Москва придает особое значения отношениям с Абу-Даби, это дружественная России страна:
«

"У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций — взаимные инвестиции растут".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Государства взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС. По 85% товарных позиций приняты правильные решения, обнулены многие таможенные пошлины.
  • Успешно развиваются отношения между РФПИ и суверенным фондом ОАЭ. Гуманитарное взаимодействие находится на хорошем уровне, в том числе в сфере образования.
  • Абу-Даби проявил интерес к работе центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи, Путин рассчитывает, что сотрудничество в этой сфере будет укрепляться.
  • Он предложил президенту ОАЭ обменяться мнениями в области безопасности на Ближнем Востоке.

Основные заявления Аль Нахайяна

  • Отношения Москвы и Абу-Даби развиваются динамично в последние годы:
«

"Господин президент, сопровождающая меня делегация, мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами".

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ
  • Товарооборот достиг 11 миллиардов долларов, ОАЭ надеются на удвоение этого показателя в ближайшие пять лет.
  • Аль Нахайян поблагодарил Москву за гостеприимство.

Президент ОАЭ прибыл в Россию в четверг. Это уже его пятый визит в страну с 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
Ближний ВостокМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинПолитикаОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала