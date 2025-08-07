Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде врачи пришили мужчине руку, отрезанную пилой
17:30 07.08.2025
В Нижнем Новгороде врачи пришили мужчине руку, отрезанную пилой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг – РИА Новости.
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде пришили руку пациенту, отрезавшему ее дисковой пилой, сообщила пресс-служба вуза. Мужчину доставили в отделение травматологии и ортопедии из города Семенова Нижегородской области, где ему оказали первую помощь после несчастного случая во время работы с дисковой пилой. "Пациент поступил с практически отделенной частью руки чуть выше лучезапястного сустава. Отсеченная конечность держалась лишь на лоскуте кожи шириной в 2-3 сантиметра. Пострадавшему была выполнена реплантация — хирургическое приживление части конечности", - сообщается в Telegram-канале вуза. По словам травматолога-ортопеда Университетской клиники ПИМУ Сергея Петрова, операция длилась 2,5 часа. Врачи провели ювелирную работу, соединив с помощью специальных микрохирургических инструментов сосуды, нервы и сухожилия поврежденного части руки. Отмечается, что у пациента хорошие шансы на сохранение жизнеспособности руки – она еще в гипсе, но мужчина уже пробует шевелить пальцами. После пребывания в стационаре Университетской клиники ПИМУ мужчина будет наблюдаться врачами по месту жительства, затем, примерно через месяц, приедет на контрольный осмотр, после чего ему предстоит длительная реабилитация.
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде пришили руку пациенту, отрезавшему ее дисковой пилой, сообщила пресс-служба вуза.
Мужчину доставили в отделение травматологии и ортопедии из города Семенова Нижегородской области, где ему оказали первую помощь после несчастного случая во время работы с дисковой пилой.
"Пациент поступил с практически отделенной частью руки чуть выше лучезапястного сустава. Отсеченная конечность держалась лишь на лоскуте кожи шириной в 2-3 сантиметра. Пострадавшему была выполнена реплантация — хирургическое приживление части конечности", - сообщается в Telegram-канале вуза.
По словам травматолога-ортопеда Университетской клиники ПИМУ Сергея Петрова, операция длилась 2,5 часа. Врачи провели ювелирную работу, соединив с помощью специальных микрохирургических инструментов сосуды, нервы и сухожилия поврежденного части руки. Отмечается, что у пациента хорошие шансы на сохранение жизнеспособности руки – она еще в гипсе, но мужчина уже пробует шевелить пальцами.
После пребывания в стационаре Университетской клиники ПИМУ мужчина будет наблюдаться врачами по месту жительства, затем, примерно через месяц, приедет на контрольный осмотр, после чего ему предстоит длительная реабилитация.
