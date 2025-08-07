Воробьев проверил готовность нового корпуса школы "Старт" в Подмосковье

https://ria.ru/20250807/vorobev-2033966926.html

Глава Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового корпуса образовательного центра "Старт" имени К. Д. Ушинского в подмосковном городе Видное,... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового корпуса образовательного центра "Старт" имени К. Д. Ушинского в подмосковном городе Видное, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Потребность в новом здании возникла из-за того, что две работающие рядом школы не справляются нагрузкой. Отмечается, что строительство корпуса началось весной 2023 года, сейчас оно уже полностью завершено. 1 сентября за парты сядут 1,1 тысячи школьников, включая 400 учащихся из основного здания образовательного центра, 500 учеников – из соседней Мисайловской СОШ №1. Акцент в обучении будет сделан на естественно-научном и физико-математическом направлениях. В ходе проверки Воробьев пообщался с преподавателями и родителями школьников, пожелал им успехов в новом учебном году. "В первую очередь я хотел бы сказать слова благодарности нашим учителям. Кроме того, что мы строим современные школы, большое значение имеет качество образования. Сейчас очень востребованы естественно-научные предметы – это и химия, и физика, и математика. Поэтому в Московской области стараемся уделять этому особое внимание, – приводит пресс-служба слова губернатора. Он также указал, что запись в новую школу полностью укомплектована, а значит, с первого дня работы она будет востребована. Воробьев подчеркнул, что их задача – обеспечить образовательное учреждение учителями, которых они высоко ценят. В Подмосковье для педагогов действует большая программа поддержки, включая компенсацию затрат на аренду жилья. В новом образовательном учреждении будет сформировано 44 класса, в том числе специализированные. Для детей предусмотрены олимпиадная математика, виртуальная реальность, искусственный интеллект. "Мы стараемся активно включаться в такие проекты, потому что они очень интересны по содержанию. Ну и, конечно – в проект "Школа полного дня". Хотим, чтобы дети после уроков не уходили домой, а у них была возможность сделать здесь и домашнее задание, и позаниматься своими любимыми предметами, и попробовать себя в различных областях", — приводит пресс-служба слова директора образовательного центра Олега Рубцова. Глава школы добавил, что в этом году будут запускать новое направление ИT – разработку виртуальной реальности и работу с нейросетями. Рубцову кажется, что эти две программы актуальны на сегодняшний день, потому что про те же нейросети еще буквально полтора года назад ничего не знали, а уже сейчас начинают ими пользоваться. "Наша школа носит имя великого Константина Дмитриевича Ушинского, который считается основоположником научной педагогики. И, когда мы подбираем учителей, то говорим, что эта школа необычна уже тем, что называется в честь столь замечательного педагога. Соответственно, учителя, которые к нам приходят, должны выстраивать свою работу осмысленно, творчески и с глубокой профессиональной ответственностью", – отметил директор. Планируется, что среди педагогов будут и те, кто попал в топ-100 учителей и выпускников педагогических вузов. Сейчас "Старт" укомплектован педагогами на 99%. В образовательном центре "Старт" в распоряжении учеников будут лаборатория, библиотечно-информационный центр с медиатекой и читальным залом, два спортивных и один гимнастический залы. Предусмотрены зоны отдыха, столовая, медицинский блок. Здесь также созданы все необходимые условия, чтобы было комфортно учиться и детям с ограниченными возможностями здоровья. Установлены пандусы, расширены пешеходные пути, минимизированы перепады высоты бордюров. На прилегающей территории оборудованы футбольное поле, беговые дорожки, площадка для игры в баскетбол и волейбол, гимнастическая зона. Всего в Подмосковье насчитывается 847 школ. В текущем году запланировано открыть еще 36, в том числе 17 за счет инвесторов. Новые учебные учреждения обеспечат более 33 тысяч учебных мест. Уточняется, что три из этих школ уже введены в эксплуатацию в селе Ермолино Ленинского городского округа (на 1,1 тысячи мест), в поселке Нагорное городского округа Мытищи (также на 1,1 тысячи мест) и в микрорайоне 10А города Реутов (на 1,1 тысячи мест). В 26 школах работы завершатся к 1 сентября, еще в семи – до конца года. "Московская область продолжает прирастать – и первоклашками (в этом году в школу пойдет 106 тысяч детей), и школьниками, которых у нас по-прежнему на 30-40 тысяч в год становится больше. Города развиваются, а значит должна быть новая инфраструктура, в том числе такие школы. Ключевая задача – сделать так, чтобы было достойное преподавание, специализация на естественных науках, воспитательные процессы. Все это делают наши дорогие учителя, которых мы приглашаем и очень ждем в Подмосковье", – сказал Воробьев. Губернатор добавил, что в этом году откроется 36 новых школ. Все они стандартизированы. Готовятся и прилегающие детские городки. "Это очень важно, потому что часто у нас школы полного дня, родителям нравится, когда их дети находятся там не до 13 часов, а могут и дальше проводить время, получать образование", – подчеркнул глава региона. Отдельно губернатор упомянул проект капитального ремонта, который реализуется в рамках президентской инициативы. В этом году после масштабного капремонта откроют 57 школ. Воробьев выразил удовлетворение тем, что старые образовательные учреждения с их традициями и коллективами получают таким образом вторую жизнь.

