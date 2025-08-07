https://ria.ru/20250807/volchansk-2033845364.html

Российские военные лишают ВСУ путей подвоза в Волчанске

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

волчанск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Российские подразделения перебивают логистику ВСУ на дальних подходах к Волчанску, выявляя и уничтожая украинские группы снабжения еще на подходах к линии фронта, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Закат". "Мы на дальних рубежах, подходах (к Волчанску - ред.) начинаем контролировать движение групп и, соответственно, наносить огневое поражение, часть группы (ВСУ) не доходит до позиций - они бегут обратно, либо погибает противник на дальних рубежах. Наносим огневое поражение. Многие из них не доходят до позиций - либо отступают, либо уничтожаются", - заявил собеседник агентства. По его словам, работа ведется в тесном взаимодействии с артиллерией и подразделениями БПЛА, что позволяет поражать пехоту и технику противника еще на этапе подхода ВСУ к Волчанску. Точные дистанции поражения не уточняются, однако он отметил, что удары наносятся уже на этапе перемещения украинских подразделений к городу. Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги - в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы - едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.

харьковская область

волчанск

