https://ria.ru/20250807/vino-2033958158.html

Роскачество предупредило о рисках при покупке "домашнего вина"

Роскачество предупредило о рисках при покупке "домашнего вина" - РИА Новости, 07.08.2025

Роскачество предупредило о рисках при покупке "домашнего вина"

При приобретении не совсем легального "домашнего вина" возникает ряд рисков, в том числе связанных с возможным несоблюдением санитарных норм при производстве,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:31:00+03:00

2025-08-07T15:31:00+03:00

2025-08-07T15:34:00+03:00

россия

ирина волк

роскачество

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601524798_0:75:3068:1801_1920x0_80_0_0_becf8035a9b90c622c4185fccc0527d7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. При приобретении не совсем легального "домашнего вина" возникает ряд рисков, в том числе связанных с возможным несоблюдением санитарных норм при производстве, но вина "в розлив" могут быть вполне хорошего качества, например если продаются в фирменной рознице производителя, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело. Она уточняла, что жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани, по имеющейся информации, может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов. "Как только вы приобретаете что-то не совсем легальное, возникает ряд рисков. Всегда существует вопрос гигиены производства, соблюдения элементарных санитарных норм", - процитировали в сообщении директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя "Винного гида России" Олесю Латышеву. Она уточнила, что домашнее виноделие в России не запрещено. Из собственного и покупного винограда можно производить вино для себя или для друзей. Еще одно курортное и не всегда безопасное явление – это магазины разливного вина, где оно часто предлагается рядом с пивом, сидром и прочими напитками из симпатичного бочонка с краником. "Вина "в розлив" могут быть вполне приличного качества, если продаются в фирменной рознице производителя. Относится ли конкретный магазин к фирменной сети винодельни и имеет ли он право торговать известной маркой вина, можно уточнить через сайт или социальные сети производителя. Впрочем, серьезные винодельни все реже практикуют розлив своих вин в упаковку для продажи "через кран", - рассказали в Роскачестве. В организации заметили, что в последние годы власти приморских регионов стараются максимально оградить туристов от недобросовестных производителей алкоголя. "Самое массовое направление туризма - побережье Кубани - сейчас дает огромное количество возможностей для знакомства с фермерскими винами. Посещая такую винодельню, всегда можно попросить владельца показать разрешительный документ на производство вина, а саму купленную бутылку проверить на легальность через приложение "Антиконтрафакт", которое можно скачать на сайте Росалкогольтабакконтроля", - сказала Латышева.

https://ria.ru/20250807/alkogol-2033885598.html

https://ria.ru/20250523/vino-2018573072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ирина волк, роскачество, общество