Экс-участник "Фабрики звезд" признал вину в нанесении побоев
2025-08-07T20:13:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Бывший участник "Фабрики звезд" Ираклий Пирцхалава признал вину в нанесении побоев, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вину полностью признает, раскаивается, просит строго не наказывать", - сказано в документах. Мировой судья московского района Измайлово оштрафовал Пирцхалаву на 15 тысяч рублей, признав его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои). Суд установил, что Пирцхалава нанес побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью. В июне этого года в Москве проходил фестиваль "Арт-футбол". Как сообщали организаторы, Пирцхалава для участия в фестивале собрал футбольную команду из артистов и спортсменов, которые представляли Грузию. Конфликт, во время которого певец нанес побои оппоненту, произошел у столичного отеля "Альфа". Участники грузинской команды проходили мимо отеля, Пирцхалава, согласно документам, счел стоявшего рядом мужчину ответственным за организацию фестиваля и начал оскорблять российскую команду и организаторов мероприятия. Его оппонент попытался свести все к шутке и ответил "с улыбкой", после чего получил неожиданный удар в область головы. Уточняется, что потерпевший обращался в медицинское учреждение.
