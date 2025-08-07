Виллу Зеленского в Италии больше не пытаются продать, сообщила риелтор

https://ria.ru/20250807/villa-2033843741.html

Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми не выставлена на продажу и сейчас пустует, сообщила РИА Новости сотрудница местного риелторского РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T07:06:00+03:00

2025-08-07T07:06:00+03:00

2025-08-07T12:31:00+03:00

РИМ, 7 авг — РИА Новости. Вилла Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми не выставлена на продажу и сейчас пустует, сообщила РИА Новости сотрудница местного риелторского агентства, пожелавшая не называть имени. "Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет", — сказала она. По ее словам, на вилле никто не живет. Риелтор отказалась ответить, когда особняк сняли с продажи, и дала понять, что не заинтересована в продолжении разговора. Она также оставила без комментариев вопрос корреспондента РИА Новости, доступна ли вилла для аренды. Местные агентства недвижимости сейчас продают сопоставимые с домом Зеленского особняки за три с половиной — четыре миллиона евро. В сентябре 2021 года издание "Страна.ua" писало, что особняк в Тоскане, который принадлежит семье Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро. Год спустя местные СМИ сообщили, что эту виллу сдали паре россиян, проживающей в Лондоне. Риелторы назвали эту информацию фейком и объяснили, что владельцы виллы поставили условием невозможность аренды ее россиянами. Объект недвижимости в Форте-дей-Марми общей площадью чуть больше 400 метров принадлежит обществу с ограниченной ответственностью San Tommaso S. R. L., конечным бенефициарным владельцем которого считается жена Зеленского Елена.

