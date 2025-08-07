Российское посольство в Туркмении поздравило ветерана войны с 98-летием
Российские дипломаты поздравили с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны Шамонию Каракозову в Туркмении
АШХАБАД, 7 авг – РИА Новости. Российские дипломаты поздравили с 98-летием проживающую в Туркмении ветерана Великой Отечественной войны Шамонию Каракозову, сообщает в четверг пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.
"Дипломаты посольства посетили Каракозову Шамонию Михайловну и поздравили ее с 98-летием", – говорится в сообщении.
В посольстве сообщили, что в годы Великой Отечественной войны Каракозова трудилась в госпитале и помогала реабилитации раненых солдат, а после войны – окончила медицинский институт и много лет проработала врачом, за что была удостоена звания ветерана труда.
"Коллектив посольства желает Шамонии Михайловне долгих лет жизни, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии!" – добавили в пресс-службе.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч уроженцев и жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7,5 тонны золотых и серебряных украшений.
