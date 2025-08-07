https://ria.ru/20250807/valyuta-2034019082.html
Исследование показало, какие валюты чаще покупают и продают россияне
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают, при этом лидер по продажам - евро, лидер по покупкам - доллар, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру". В первой половине 2025 спрос россиян на обмен валют снизился на 37%, выяснили эксперты. По их данным, самой популярной валютой остается доллар — ежемесячно количество заявок на них составляет примерно 53,8% от общего числа, на евро — 34,8%. "При этом россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают. Лидер по продажам — евро, лидер по покупкам — доллар", - говорится в исследовании. Уточняется, что число заявок на продажу евро ежемесячно составляет примерно 15% от общего числа. А на покупку доллара приходится 50% всех заявок. "Это может быть связано с ограничениями использования евро за пределами Евросоюза и сложностями в логистических связях с Европой", - указывают аналитики. Они также выяснили, что россияне больше всего (порядка 60%) обменных операций производят с валютой объемом до 10 тысяч долларов, около 28% - до 1 тысячи долларов и примерно 7% - до 100 тысяч долларов. Кроме того, по данным авторов исследования, в первой половине 2025 года китайскую валюту чаще покупали, в месяц число таких заявок варьируется от 5 до 15%, чем продавали - менее 1% всех заявок. Аналитики поясняют, что такая динамика связана, в том числе с интересом россиян к путешествиям и бизнес-поездкам в Китай.
