https://ria.ru/20250807/valyuta-2034019082.html

Исследование показало, какие валюты чаще покупают и продают россияне

Исследование показало, какие валюты чаще покупают и продают россияне - РИА Новости, 07.08.2025

Исследование показало, какие валюты чаще покупают и продают россияне

Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают, при этом лидер по продажам - евро, лидер по покупкам - доллар, рассказали РИА Новости аналитики... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:26:00+03:00

2025-08-07T19:26:00+03:00

2025-08-07T19:26:00+03:00

экономика

россия

валюта

доллар

евро

финансы

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004023938_0:177:3009:1870_1920x0_80_0_0_c5d790d3552ed21af7bac79d298c4e99.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают, при этом лидер по продажам - евро, лидер по покупкам - доллар, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру". В первой половине 2025 спрос россиян на обмен валют снизился на 37%, выяснили эксперты. По их данным, самой популярной валютой остается доллар — ежемесячно количество заявок на них составляет примерно 53,8% от общего числа, на евро — 34,8%. "При этом россияне в три раза чаще покупают валюту, чем продают. Лидер по продажам — евро, лидер по покупкам — доллар", - говорится в исследовании. Уточняется, что число заявок на продажу евро ежемесячно составляет примерно 15% от общего числа. А на покупку доллара приходится 50% всех заявок. "Это может быть связано с ограничениями использования евро за пределами Евросоюза и сложностями в логистических связях с Европой", - указывают аналитики. Они также выяснили, что россияне больше всего (порядка 60%) обменных операций производят с валютой объемом до 10 тысяч долларов, около 28% - до 1 тысячи долларов и примерно 7% - до 100 тысяч долларов. Кроме того, по данным авторов исследования, в первой половине 2025 года китайскую валюту чаще покупали, в месяц число таких заявок варьируется от 5 до 15%, чем продавали - менее 1% всех заявок. Аналитики поясняют, что такая динамика связана, в том числе с интересом россиян к путешествиям и бизнес-поездкам в Китай.

https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html

https://ria.ru/20250724/steyblkoiny-2031024626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, валюта, доллар, евро, финансы, общество