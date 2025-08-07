Рейтинг@Mail.ru
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
10:38 07.08.2025
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
Вакцина. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Пациенты могут начать получать в экспериментальном режиме отечественную мРНК-вакцину от рака в конце сентября - середине октября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Согласно существующему рабочему плану, если он будет реализован в полном объеме, …примерно через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат. То есть это конец сентября - середина октября, вот в этот промежуток, в экспериментальном, соответственно, режиме", - сказал он журналистам.
Гинцбург добавил, что технологию мРНК-вакцины в случае успеха могут масштабировать на другие виды рака.
"Следующий круг вопросов, которые сегодня планируется рассмотреть, связан тоже с расширением круга онкологических больных, которые можно вовлечь в лечение с помощью этой технологии. Здесь речь пойдет в первую очередь о совершенствовании программного обеспечения, которое, не секрет, сейчас настроено на онкологические заболевания с очень высокой генетической изменчивостью, такие как меланомы, мелкоклеточный рак легкого и другие", - сказал он в ходе заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете.
Он добавил, что существует большое количество заболеваний, где количество мутаций гораздо меньше, таких как рак поджелудочной железы, простаты, определенные раки почек.
"Поэтому речь, безусловно, надо вести речь о том, чтобы отпрограммировать все этапы соответственно презентации нейроантигенов и иммунной системы", - отметил он.
Вакцина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В ФМБА рассказали об исследованиях вакцины от менингококка
29 июля, 10:50
 
