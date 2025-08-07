https://ria.ru/20250807/usa-2033872425.html

Экономисты рассказали WP, к чему может привести тарифная политика Трампа

Экономисты рассказали WP, к чему может привести тарифная политика Трампа - РИА Новости, 07.08.2025

Экономисты рассказали WP, к чему может привести тарифная политика Трампа

Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T10:52:00+03:00

2025-08-07T10:52:00+03:00

2025-08-07T10:52:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на экономистов. "Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров", - говорится в публикации. Также Washington Post приводит мнение ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который считает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а заплатят за это рядовые потребители. "Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз", - утверждает Бейкер, отмечая, однако, что такое развитие событий не предопределено, поскольку тарифная политика Трампа беспрецедентна. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступают в силу 7 августа.

https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html

https://ria.ru/20250805/tarify-2033356224.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт