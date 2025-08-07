https://ria.ru/20250807/usa-2033872425.html
Экономисты рассказали WP, к чему может привести тарифная политика Трампа
Экономисты рассказали WP, к чему может привести тарифная политика Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Экономисты рассказали WP, к чему может привести тарифная политика Трампа
Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:52:00+03:00
2025-08-07T10:52:00+03:00
2025-08-07T10:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на экономистов. "Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров", - говорится в публикации. Также Washington Post приводит мнение ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который считает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а заплатят за это рядовые потребители. "Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз", - утверждает Бейкер, отмечая, однако, что такое развитие событий не предопределено, поскольку тарифная политика Трампа беспрецедентна. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступают в силу 7 августа.
https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html
https://ria.ru/20250805/tarify-2033356224.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Экономисты рассказали WP, к чему может привести тарифная политика Трампа
WP: тарифная политика может ударить по экономике США и нарушить деловые связи
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Тарифная политика президента США Дональда Трампа может привести к экономическому спаду и нарушить существующие деловые контакты американских производителей, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на экономистов.
"Некоторые экономисты опасаются, что новая торговая политика Трампа
может привести к экономическому спаду и разрыву некоторых партнерских связей, на которые опирались отечественные производители для создания дешевых товаров", - говорится в публикации.
Также Washington Post приводит мнение ведущего экономиста из Центра экономических и политических исследований Дина Бейкера, который считает, что тарифная политика Белого дома приведет к инфляции, а заплатят за это рядовые потребители.
"Безусловно, это означает более высокие цены... История показывает, что в большинстве случаев за это платят потребители, и я предполагаю, что так будет и в этот раз", - утверждает Бейкер, отмечая, однако, что такое развитие событий не предопределено, поскольку тарифная политика Трампа беспрецедентна.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США
начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступают в силу 7 августа.