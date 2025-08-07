https://ria.ru/20250807/ukraina-2034022784.html

В Раде назвали украинские военкоматы "ручным гестапо" Зеленского

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал украинские военкоматы "ручным гестапо" Владимира Зеленского после обнародования информации о том, что в Черкасском военкомате удерживают и избивают семерых мужчин. По словам Гончаренко*, одного мужчину, добровольно пришедшего обновить военно-учетные данные в военкомат в Черкассах, схватили, заставили в "турборежиме" пройти военно-врачебную комиссию и удерживают без каких-либо объяснений уже девять дней. "На данный момент его и еще 6 человек удерживают в Черкасском ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Бьют и заставляют подписать документы. Но эта система нравится Зеленскому, потому что она проста.... Легче дать ТЦК право похищать, бить и пытать людей. Ручное гестапо нашего комиссара Зеленского", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться силовой мобилизации на фронт.* Внесен в список террористов и экстремистов

