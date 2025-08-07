https://ria.ru/20250807/ukraina-2033977402.html

Опрос показал отношение украинцев к переговорам о прекращении конфликта

Опрос показал отношение украинцев к переговорам о прекращении конфликта - РИА Новости, 07.08.2025

Опрос показал отношение украинцев к переговорам о прекращении конфликта

Почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров, следует из опроса компании Gallup. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T16:38:00+03:00

2025-08-07T16:38:00+03:00

2025-08-07T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

стамбул

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров, следует из опроса компании Gallup. Из итогов опроса следует, что 69% опрошенных выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца". Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина продолжала участие в боевых действиях, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения путем переговоров. Среди украинской общественности "продолжает таять" вера в быстрое вступление страны в НАТО и ЕС. Последний опрос показал, что лишь 32% респондентов ожидают быстрое вступление в НАТО по сравнению с 51% в аналогичном опросе 2024 года. Доля тех, кто считает, что Украина никогда не будет принята в НАТО, выросла до 33%. Число украинцев, ожидающих принятия страны в Евросоюз в течение следующего десятилетия, составило 52%, по сравнению с 61% в 2024 году и 73% в 2022 и 2023 годах. Последний опрос проводился в начале июля среди около тысячи жителей Украины путем телефонного и очного опроса. Статистическая погрешность составила от 3,6 до 4,3 процентных пункта. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250807/ukraina-2033854347.html

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033383487.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, стамбул, нато, евросоюз