Опрос показал отношение украинцев к переговорам о прекращении конфликта - РИА Новости, 07.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/ukraina-2033977402.html
Опрос показал отношение украинцев к переговорам о прекращении конфликта
Почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров, следует из опроса компании Gallup. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров, следует из опроса компании Gallup. Из итогов опроса следует, что 69% опрошенных выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца". Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина продолжала участие в боевых действиях, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения путем переговоров. Среди украинской общественности "продолжает таять" вера в быстрое вступление страны в НАТО и ЕС. Последний опрос показал, что лишь 32% респондентов ожидают быстрое вступление в НАТО по сравнению с 51% в аналогичном опросе 2024 года. Доля тех, кто считает, что Украина никогда не будет принята в НАТО, выросла до 33%. Число украинцев, ожидающих принятия страны в Евросоюз в течение следующего десятилетия, составило 52%, по сравнению с 61% в 2024 году и 73% в 2022 и 2023 годах. Последний опрос проводился в начале июля среди около тысячи жителей Украины путем телефонного и очного опроса. Статистическая погрешность составила от 3,6 до 4,3 процентных пункта. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% украинцев поддерживают прекращение конфликта путем переговоров, следует из опроса компании Gallup.
Из итогов опроса следует, что 69% опрошенных выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".
Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина продолжала участие в боевых действиях, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения путем переговоров.
Среди украинской общественности "продолжает таять" вера в быстрое вступление страны в НАТО и ЕС. Последний опрос показал, что лишь 32% респондентов ожидают быстрое вступление в НАТО по сравнению с 51% в аналогичном опросе 2024 года. Доля тех, кто считает, что Украина никогда не будет принята в НАТО, выросла до 33%.
Число украинцев, ожидающих принятия страны в Евросоюз в течение следующего десятилетия, составило 52%, по сравнению с 61% в 2024 году и 73% в 2022 и 2023 годах.
Последний опрос проводился в начале июля среди около тысячи жителей Украины путем телефонного и очного опроса. Статистическая погрешность составила от 3,6 до 4,3 процентных пункта.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
