ВСУ бросают на штурм неподготовленных новобранцев

ВСУ бросают на штурм неподготовленных новобранцев

2025-08-07T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ бросают на штурм на сумском направлении неподготовленных новобранцев в качестве отвлекающего маневра и только потом задействуют подготовленные подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из них не проводились даже стрельбы. Эти группы командиры заводят с целью вскрытия огневых точек группировки войск "Север" и в качестве отвлекающего маневра. Только потом в бой идут подготовленные подразделения", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что за сутки сорвано пять контратак ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков.

безопасность, вооруженные силы украины