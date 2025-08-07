Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают на штурм неподготовленных новобранцев - РИА Новости, 07.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 07.08.2025
ВСУ бросают на штурм неподготовленных новобранцев
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ бросают на штурм на сумском направлении неподготовленных новобранцев в качестве отвлекающего маневра и только потом задействуют подготовленные подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из них не проводились даже стрельбы. Эти группы командиры заводят с целью вскрытия огневых точек группировки войск "Север" и в качестве отвлекающего маневра. Только потом в бой идут подготовленные подразделения", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что за сутки сорвано пять контратак ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков.
2025
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ бросают на штурм на сумском направлении неподготовленных новобранцев в качестве отвлекающего маневра и только потом задействуют подготовленные подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из них не проводились даже стрельбы. Эти группы командиры заводят с целью вскрытия огневых точек группировки войск "Север" и в качестве отвлекающего маневра. Только потом в бой идут подготовленные подразделения", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что за сутки сорвано пять контратак ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков.
