"Это фантазии": в Киеве высмеяли попытки Зеленского выпросить помощь

РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У Запада нет доступных средств, чтобы помочь Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Это все фантазии, что дадут 500 миллионов. Просто надо было придумать, чтобы народ успокоить. Денег же нет. Ракет для Patriot нет. <…> А вот эта вся бутафория — чтобы народ не нервничал", — сказал он.Помимо прочего, считает Соскин, все попытки Зеленского спекулировать на тематике внешней помощи для Украины призваны поддержать его образ в глазах украинцев."Надо показывать, что якобы режим еще что-то может, что Зеленский крутой парень: вот ему Голландия дала 500 лимонов", — добавил эксперт.На этой неделе Нидерланды первыми из союзников по НАТО объявили, что закупят у США оружие для Украины. По словам министра обороны Рубена Брекелманса, в пакет на 500 миллионов евро войдут комплектующие и ракеты для Patriot, система Hawk, боевые машины, артиллерия, всевозможные боеприпасы.

