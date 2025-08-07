https://ria.ru/20250807/ukraina-2033841226.html

Ошибочный перевод сорвал поставки дронов ВСУ

Ошибочный перевод сорвал поставки дронов ВСУ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ошибочный банковский перевод почти трех миллионов гривен нарушил поставки в Сумскую область комплектующих для украинских беспилотников и стал поводом для расследования, выяснило РИА Новости, проанализировав украинские судебные документы. Из них следует, что 5 июня украинская воинская часть перевела 10 074 900 гривен компании ТОВ "КБ АТЕЙ" в рамках контракта № 159 от 28 мая на закупку комплектующих для беспилотников. В тот же день 2 999 763 гривны по ошибке отправили на счет другой фирмы с похожим названием — ТОВ "АТЕЙ Технолоджи". По информации реестра юрлиц Украины, директор и единственный владелец "АТЕЙ Технолоджи" — Егор Голявко. В 2024 году его компания сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, занимавшейся поставками комплектующих для дронов. Директор Halblech — Виталий Подвиженко. После прекращения партнерства с Голявко из-за долгов и ненадежности Подвиженко учредил ТОВ "КБ АТЕЙ", куда и перешли контракты. Нынешним директором компании считается Инна Подвиженко — предположительно, его родственница. После обнаружения ошибки Подвиженко связался с Голявко и объяснил, что средства принадлежат государству и нужны для выполнения военных поставок. Голявко, который, по его словам, находился тогда в Закарпатье, пообещал заняться вопросом позже. Уже на следующий день он заявил, что не получал денег, и пообещал разобраться после возвращения в Киев. С 12 июня он перестал выходить на связь. Как выяснилось в ходе расследования, уже 5 июня Голявко вывел полученные деньги на свои счета: миллион гривен — на банковский, оставшиеся — на счет ФОП. В результате деятельность "КБ АТЕЙ" была остановлена, что сорвало поставки дронов и, по мнению следствия, могло поставить под угрозу жизнь украинских военнослужащих на фронте в Сумской области. Уже 13 июня следователи департамента расследования особо тяжких преступлений полиции Киевской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, а перечисленные средства признали вещественным доказательством. В конце июня суд постановил арестовать счета Голявко и предоставить доступ к его банковской информации и документам компаний "АТЕЙ Технолоджи" и ФОП. Случай выявил уязвимости в украинской системе военных поставок: даже случайная ошибка в названии компании и отказ вернуть государственные деньги оказались способны сорвать важные закупки для ВСУ.

