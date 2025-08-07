https://ria.ru/20250807/ukraina-2033834254.html
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины - РИА Новости, 07.08.2025
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины
РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:16:00+03:00
2025-08-07T03:16:00+03:00
2025-08-07T03:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_1f5cd9a2348e4b63f392383e86ca2f9b.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина приближается к поражению, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.“ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок”, — сказал он.Помимо этого, считает Макгрегор, европейским странам следует готовиться к последующим переговорам с Россией.По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Как подчеркнули в ведомстве, российская армия продолжает наступление вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_642e09f7c8a7d68bcc3602db483abbb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины
Американский полковник Макгрегор предсказал скорое поражение Украины