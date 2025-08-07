https://ria.ru/20250807/ukraina-2033834254.html

"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины

"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины

"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины

РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина приближается к поражению, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.“ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок”, — сказал он.Помимо этого, считает Макгрегор, европейским странам следует готовиться к последующим переговорам с Россией.По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Как подчеркнули в ведомстве, российская армия продолжает наступление вглубь украинской обороны.

