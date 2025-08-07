Рейтинг@Mail.ru
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/ukraina-2033834254.html
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины - РИА Новости, 07.08.2025
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины
РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:16:00+03:00
2025-08-07T03:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_1f5cd9a2348e4b63f392383e86ca2f9b.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина приближается к поражению, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.“ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок”, — сказал он.Помимо этого, считает Макгрегор, европейским странам следует готовиться к последующим переговорам с Россией.По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Как подчеркнули в ведомстве, российская армия продолжает наступление вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021935020_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_642e09f7c8a7d68bcc3602db483abbb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Конец близок": в США предсказали скорый крах Украины

Американский полковник Макгрегор предсказал скорое поражение Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyДым над Киевом, Украина. 10 июня 2025
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина приближается к поражению, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
ВСУ набирают целые батальоны юношей и стариков. Это нехороший знак, так как он означает, что большинство подходящих людей убиты или ранены. Потери ужасающи. Поэтому я считаю, что конец этой трагедии (конфликта. — Прим. ред.) близок”, — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Трамп потерял терпение и решил не ждать: Украине дадут все и даже больше
4 августа, 08:00
Помимо этого, считает Макгрегор, европейским странам следует готовиться к последующим переговорам с Россией.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 1155 военных, 16 единиц техники и 18 орудий. Как подчеркнули в ведомстве, российская армия продолжает наступление вглубь украинской обороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу
1 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала