В России нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения. Нейродегенеративные заболевания — это группа патологий, при которых нервные клетки мозга постепенно теряют свои функции и погибают. Эти заболевания затрагивают миллионы людей по всему миру и включают в себя как наследственные, так и возрастные формы. До сих пор эффективных методов остановки нейродегенерации не существует. "Ученые Сеченовского университета выяснили, что белок теплового шока HSP70 может защищать нейроны при нейродегенеративных заболеваниях. В серии исследований, опубликованных в ведущих международных журналах, включая Frontiers in Molecular Neuroscience и Laser Physics Letters, они подтвердили нейропротективный эффект HSP70 при таких заболеваниях, как боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера", — рассказали в вузе. Там отметили, что полученные результаты открывают новые возможности для разработки препаратов, направленных на защиту мозга на молекулярном уровне. В ходе серии исследований, проведенных в течение нескольких лет, команда специалистов Сеченовского университета изучала влияние гиперэкспрессии HSPA1A — одного из ключевых белков семейства HSP70 — на развитие нейродегенерации у трансгенных мышей. В одном из последних экспериментов использовались мыши с моделью FUS-ассоциированного нейродегенеративного процесса — одной из форм болезни, схожей с БАС у человека. "В ходе экспериментов ученые зафиксировали у мышей с моделью FUS-ассоциированного нейродегенеративного процесса снижение уровня нейродегенерации в различных областях мозга. Интересно, что защитный эффект наблюдался не только в спинном мозге и коре, но и в лимбической системе — зоне мозга, связанной с эмоциями и поведением. Это может быть особенно важно для сохранения когнитивных и эмоциональных функций, часто нарушенных при нейродегенерации", — прояснили в пресс-службе. В вузе добавили, что полученные данные указывают на высокий потенциал HSP70 для терапии при нейродегенеративных заболеваниях. "Хотя речь пока идет о доклинических моделях, результаты открывают перспективы для разработки препаратов, способных активировать защитные функции этих белков", — пояснили в пресс-службе.

