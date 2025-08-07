Рейтинг@Mail.ru
В России нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:47 07.08.2025 (обновлено: 16:33 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/uchenye-2033937963.html
В России нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний
В России нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний - РИА Новости, 07.08.2025
В России нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний
Ученые Сеченовского университета нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:47:00+03:00
2025-08-07T16:33:00+03:00
хорошие новости
россия
первый мгму имени сеченова
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения. Нейродегенеративные заболевания — это группа патологий, при которых нервные клетки мозга постепенно теряют свои функции и погибают. Эти заболевания затрагивают миллионы людей по всему миру и включают в себя как наследственные, так и возрастные формы. До сих пор эффективных методов остановки нейродегенерации не существует. "Ученые Сеченовского университета выяснили, что белок теплового шока HSP70 может защищать нейроны при нейродегенеративных заболеваниях. В серии исследований, опубликованных в ведущих международных журналах, включая Frontiers in Molecular Neuroscience и Laser Physics Letters, они подтвердили нейропротективный эффект HSP70 при таких заболеваниях, как боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера", — рассказали в вузе. Там отметили, что полученные результаты открывают новые возможности для разработки препаратов, направленных на защиту мозга на молекулярном уровне. В ходе серии исследований, проведенных в течение нескольких лет, команда специалистов Сеченовского университета изучала влияние гиперэкспрессии HSPA1A — одного из ключевых белков семейства HSP70 — на развитие нейродегенерации у трансгенных мышей. В одном из последних экспериментов использовались мыши с моделью FUS-ассоциированного нейродегенеративного процесса — одной из форм болезни, схожей с БАС у человека. "В ходе экспериментов ученые зафиксировали у мышей с моделью FUS-ассоциированного нейродегенеративного процесса снижение уровня нейродегенерации в различных областях мозга. Интересно, что защитный эффект наблюдался не только в спинном мозге и коре, но и в лимбической системе — зоне мозга, связанной с эмоциями и поведением. Это может быть особенно важно для сохранения когнитивных и эмоциональных функций, часто нарушенных при нейродегенерации", — прояснили в пресс-службе. В вузе добавили, что полученные данные указывают на высокий потенциал HSP70 для терапии при нейродегенеративных заболеваниях. "Хотя речь пока идет о доклинических моделях, результаты открывают перспективы для разработки препаратов, способных активировать защитные функции этих белков", — пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250512/nauka-2015486595.html
https://ria.ru/20250805/uchenye-2033390381.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, первый мгму имени сеченова, здоровье - общество
Хорошие новости, Россия, Первый МГМУ имени Сеченова, Здоровье - Общество
В России нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний

В Сеченовке нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета нашли способ замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения.
Нейродегенеративные заболевания — это группа патологий, при которых нервные клетки мозга постепенно теряют свои функции и погибают. Эти заболевания затрагивают миллионы людей по всему миру и включают в себя как наследственные, так и возрастные формы. До сих пор эффективных методов остановки нейродегенерации не существует.
Снимки мозга - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера
12 мая, 07:00
"Ученые Сеченовского университета выяснили, что белок теплового шока HSP70 может защищать нейроны при нейродегенеративных заболеваниях. В серии исследований, опубликованных в ведущих международных журналах, включая Frontiers in Molecular Neuroscience и Laser Physics Letters, они подтвердили нейропротективный эффект HSP70 при таких заболеваниях, как боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера", — рассказали в вузе.
Там отметили, что полученные результаты открывают новые возможности для разработки препаратов, направленных на защиту мозга на молекулярном уровне.
В ходе серии исследований, проведенных в течение нескольких лет, команда специалистов Сеченовского университета изучала влияние гиперэкспрессии HSPA1A — одного из ключевых белков семейства HSP70 — на развитие нейродегенерации у трансгенных мышей. В одном из последних экспериментов использовались мыши с моделью FUS-ассоциированного нейродегенеративного процесса — одной из форм болезни, схожей с БАС у человека.
"В ходе экспериментов ученые зафиксировали у мышей с моделью FUS-ассоциированного нейродегенеративного процесса снижение уровня нейродегенерации в различных областях мозга. Интересно, что защитный эффект наблюдался не только в спинном мозге и коре, но и в лимбической системе — зоне мозга, связанной с эмоциями и поведением. Это может быть особенно важно для сохранения когнитивных и эмоциональных функций, часто нарушенных при нейродегенерации", — прояснили в пресс-службе.
В вузе добавили, что полученные данные указывают на высокий потенциал HSP70 для терапии при нейродегенеративных заболеваниях.
"Хотя речь пока идет о доклинических моделях, результаты открывают перспективы для разработки препаратов, способных активировать защитные функции этих белков", — пояснили в пресс-службе.
Нейроны в головном мозге человека - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Российские ученые открыли секрет синхронизации нейронов
5 августа, 08:12
 
Хорошие новостиРоссияПервый МГМУ имени СеченоваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала