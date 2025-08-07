https://ria.ru/20250807/uchastnitsa-2033957817.html

Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой

Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой - РИА Новости, 07.08.2025

Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой

Бывшую участницу шоу "Дом-2" Полину Малинину нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:30:00+03:00

2025-08-07T15:30:00+03:00

2025-08-07T16:41:00+03:00

нижний новгород

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034007066_0:324:1080:932_1920x0_80_0_0_7565339ea7847e6f071ea20ee9d370e5.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшую участницу шоу "Дом-2" Полину Малинину нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Mash."Три дня назад теледива перестала выходить на связь со своими близкими, сегодня нашли ее тело", — говорится в материале.Полина Малинина родилась в Нижнем Новгороде. В 2021 году она прошла кастинг в "Дом-2" и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в родной город, где последние годы руководила нижегородским филиалом модельного агентства "MaryWay", который, по данным Mash, был неоднократно обвинен в мошенничестве.

нижний новгород

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, москва, происшествия