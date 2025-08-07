Рейтинг@Mail.ru
Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой - РИА Новости, 07.08.2025
15:30 07.08.2025 (обновлено: 16:41 07.08.2025)
Экс-участницу "Дома-2" нашли мертвой
Бывшую участницу шоу "Дом-2" Полину Малинину нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 07.08.2025
нижний новгород
москва
происшествия
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшую участницу шоу "Дом-2" Полину Малинину нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Mash."Три дня назад теледива перестала выходить на связь со своими близкими, сегодня нашли ее тело", — говорится в материале.Полина Малинина родилась в Нижнем Новгороде. В 2021 году она прошла кастинг в "Дом-2" и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в родной город, где последние годы руководила нижегородским филиалом модельного агентства "MaryWay", который, по данным Mash, был неоднократно обвинен в мошенничестве.
нижний новгород
москва
нижний новгород, москва, происшествия
Нижний Новгород, Москва, Происшествия
© @polisha_malininaПолина Малинина
© @polisha_malinina
Полина Малинина. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшую участницу шоу "Дом-2" Полину Малинину нашли мертвой в квартире в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал Mash.
"Три дня назад теледива перестала выходить на связь со своими близкими, сегодня нашли ее тело", — говорится в материале.
Полина Малинина родилась в Нижнем Новгороде. В 2021 году она прошла кастинг в "Дом-2" и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в родной город, где последние годы руководила нижегородским филиалом модельного агентства "MaryWay", который, по данным Mash, был неоднократно обвинен в мошенничестве.
 
