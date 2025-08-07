Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии с террористами
Турция продолжит поддерживать Сирию в борьбе с террористическими организациями
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии с террористическими организациями, Анкара призывает предотвратить политику Израиля по дестабилизации в регионе, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Мы оценили шаги, которые могут быть предприняты на двустороннем и региональном уровне для восстановления Сирии. В ходе наших переговоров мы уделили особое внимание вопросам безопасности, внутренним и внешним угрозам суверенитету и политическому единству Сирии. Мы будем продолжать поддерживать борьбу Сирии с террористическими организациями", - написал Фидан в соцсети Х по итогам визита.
По его словам, Анкара готова оказать необходимую помощь сирийскому правительству в выполнении его обязанностей по управлению и обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии.
"В ходе наших переговоров мы также обсудили деятельность Израиля, направленную против Сирии. Сирийский народ хочет воспользоваться исторической возможностью построить лучшее будущее. Сирийское правительство одновременно сталкивается со многими проблемами, чтобы сделать страну более безопасной, стабильной и процветающей. Для преодоления этих проблем международное сообщество, особенно США и европейские страны, оказывают значительную поддержку. С другой стороны, Израиль проводит политику дестабилизации нашего региона. Предотвратить политику Израиля - общая обязанность международного сообщества. Мы будем продолжать поддерживать сирийский народ и поддерживать его законные ожидания и волю", - отметил Фидан.