https://ria.ru/20250807/turtsiya-2034034489.html

Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии с террористами

Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии с террористами - РИА Новости, 07.08.2025

Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии с террористами

Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии с террористическими организациями, Анкара призывает предотвратить политику Израиля по дестабилизации в регионе,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:48:00+03:00

2025-08-07T21:48:00+03:00

2025-08-07T21:48:00+03:00

в мире

сирия

турция

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg

АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии с террористическими организациями, Анкара призывает предотвратить политику Израиля по дестабилизации в регионе, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. Фидан посетил в четверг Дамаск с рабочим визитом. "Мы оценили шаги, которые могут быть предприняты на двустороннем и региональном уровне для восстановления Сирии. В ходе наших переговоров мы уделили особое внимание вопросам безопасности, внутренним и внешним угрозам суверенитету и политическому единству Сирии. Мы будем продолжать поддерживать борьбу Сирии с террористическими организациями", - написал Фидан в соцсети Х по итогам визита. По его словам, Анкара готова оказать необходимую помощь сирийскому правительству в выполнении его обязанностей по управлению и обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии. "В ходе наших переговоров мы также обсудили деятельность Израиля, направленную против Сирии. Сирийский народ хочет воспользоваться исторической возможностью построить лучшее будущее. Сирийское правительство одновременно сталкивается со многими проблемами, чтобы сделать страну более безопасной, стабильной и процветающей. Для преодоления этих проблем международное сообщество, особенно США и европейские страны, оказывают значительную поддержку. С другой стороны, Израиль проводит политику дестабилизации нашего региона. Предотвратить политику Израиля - общая обязанность международного сообщества. Мы будем продолжать поддерживать сирийский народ и поддерживать его законные ожидания и волю", - отметил Фидан.

https://ria.ru/20250807/lavrov-2033892197.html

https://ria.ru/20250803/soglashenie-2033068129.html

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, турция, хакан фидан