Рейтинг@Mail.ru
АТОР рассказала о росте въездного турпотока в Россию - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:14 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/turpotok-2033864455.html
АТОР рассказала о росте въездного турпотока в Россию
АТОР рассказала о росте въездного турпотока в Россию - РИА Новости, 07.08.2025
АТОР рассказала о росте въездного турпотока в Россию
Въездной туристический поток в Россию в первом полугодии составил 629 тысяч человек, что на 7,6% больше, чем годом ранее, в топ впервые вошли Объединенные... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:14:00+03:00
2025-08-07T10:14:00+03:00
туризм
россия
саудовская аравия
китай
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887859578_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_4a975361864e4655b56097a33709ac7a.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Въездной туристический поток в Россию в первом полугодии составил 629 тысяч человек, что на 7,6% больше, чем годом ранее, в топ впервые вошли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "С января по июнь Россию с туристическими целями посетили 629 тысяч иностранцев. Это на 7,6% больше, чем за шесть месяцев 2024 года. До уровня 2019 года по-прежнему далеко", - сообщили в ассоциации, уточнив, что за первое полугодие 2019 года Россию посетили около 2 миллионов иностранных туристов. Отмечается, что многие иностранные рынки в этом году растут, но этого не хватает для того, чтобы заместить спад турпотока. "Ранее страны Европы и США были ключевыми поставщиками туристов в России. В этом году туроператоры принимают группы из некоторых европейских стран, но речь идет о единичных заявках", - указали в АТОР. В лидерах стран по въездному турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года вошли Китай – 317 831 визитов (+5,3% к первому полугодию 2024 года), Турция – 30 819 (+15%), Туркмения – 26 588 (-14,8%), Германия – 26 437 (+9,4%), Саудовская Аравия – 21 487 (+32,7%), Объединенные Арабские Эмираты – 16 880 (-12,4%). "Далеко не из всех этих стран в Россию едут классические туристы. Часто граждане приезжают с личными целями (навестить родственников или по бизнесу), но указывают в качестве цели поездки туризм. Такая ситуация с занявшими третье и четвертое место в рейтинге Германией и Туркменистаном. Туроператоры не видят организованных групп туристов из этих стран, а также Эстонии, Латвии или Кубы", - указали в сообщении. "Турпоток из Омана, занимающего 14-ю строчку рейтинга, тоже растет, и рекордно: +156,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - добавили в сообщении. Что касается Китая, в ассоциации сообщили, что турпоток из этой страны постепенно восстанавливается. "Однако основная масса групповых туристов едет на Дальний Восток, количество китайских туристов в Центральной России в разы меньше, чем до пандемии", - рассказали в ассоциации.
https://ria.ru/20250728/turizm-2031993275.html
https://ria.ru/20250514/aravija-2016821291.html
россия
саудовская аравия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887859578_0:69:2638:2048_1920x0_80_0_0_85eba08627999e0934331e97896f06cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Россия, Саудовская Аравия, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
АТОР рассказала о росте въездного турпотока в Россию

АТОР: въездной турпоток в Россию в первом полугодии вырос на 7,6%

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Въездной туристический поток в Россию в первом полугодии составил 629 тысяч человек, что на 7,6% больше, чем годом ранее, в топ впервые вошли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"С января по июнь Россию с туристическими целями посетили 629 тысяч иностранцев. Это на 7,6% больше, чем за шесть месяцев 2024 года. До уровня 2019 года по-прежнему далеко", - сообщили в ассоциации, уточнив, что за первое полугодие 2019 года Россию посетили около 2 миллионов иностранных туристов.
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В АТОР рассказали, откуда в Россию прилетает больше всего туристов
28 июля, 17:30
Отмечается, что многие иностранные рынки в этом году растут, но этого не хватает для того, чтобы заместить спад турпотока. "Ранее страны Европы и США были ключевыми поставщиками туристов в России. В этом году туроператоры принимают группы из некоторых европейских стран, но речь идет о единичных заявках", - указали в АТОР.
В лидерах стран по въездному турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года вошли Китай – 317 831 визитов (+5,3% к первому полугодию 2024 года), Турция – 30 819 (+15%), Туркмения – 26 588 (-14,8%), Германия – 26 437 (+9,4%), Саудовская Аравия – 21 487 (+32,7%), Объединенные Арабские Эмираты – 16 880 (-12,4%).
"Далеко не из всех этих стран в Россию едут классические туристы. Часто граждане приезжают с личными целями (навестить родственников или по бизнесу), но указывают в качестве цели поездки туризм. Такая ситуация с занявшими третье и четвертое место в рейтинге Германией и Туркменистаном. Туроператоры не видят организованных групп туристов из этих стран, а также Эстонии, Латвии или Кубы", - указали в сообщении.
"Турпоток из Омана, занимающего 14-ю строчку рейтинга, тоже растет, и рекордно: +156,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - добавили в сообщении.
Что касается Китая, в ассоциации сообщили, что турпоток из этой страны постепенно восстанавливается. "Однако основная масса групповых туристов едет на Дальний Восток, количество китайских туристов в Центральной России в разы меньше, чем до пандемии", - рассказали в ассоциации.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России
14 мая, 10:19
 
ТуризмРоссияСаудовская АравияКитайАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала