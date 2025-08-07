Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали лучшие страны для гастрономического туризма
Туризм
Туризм
 
04:26 07.08.2025
Россияне назвали лучшие страны для гастрономического туризма
Россияне назвали лучшие страны для гастрономического туризма - РИА Новости, 07.08.2025
Россияне назвали лучшие страны для гастрономического туризма
Россияне назвали топ стран, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть, в лидерах Италия, Грузия и Таиланд, говорится в исследовании агрегатора туров... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне назвали топ стран, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть, в лидерах Италия, Грузия и Таиланд, говорится в исследовании агрегатора туров Onlinetours, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Чаще всего россияне ассоциируют со вкусной едой Италию - 39% опрошенных отправились бы в эту страну за гастрономическими впечатлениями. Действительно, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, отмечается стабильно высокий спрос на туры в Италию у россиян, особенно в летний период", - отметили в агрегаторе, уточнив, что в исследовании приняло участие свыше 3 тысяч россиян. Второй в рейтинге стран для гастрономического туризма оказалась Грузия - четверть респондентов отправились бы за гастрономическими впечатлениями на Южный Кавказ. "Сейчас граждане России лидируют по числу визитов в Грузию, и популярность страны растет с каждым годом - в январе-июне 2025 года страну посетили 581,1 тысячи граждан РФ, что на 10,2% больше по сравнению с двумя кварталами 2024 года. И это несмотря на то, что многие путешественники указывают на проблемы с сервисом и гостеприимством в стране", - подчеркнули аналитики. Пятая часть респондентов предпочитает азиатскую кухню и выбирает Таиланд, выяснили в Onlinetours. "Это направление, действительно, популярно у туристов со всего света не только из-за живописной природы, но и благодаря невероятно разнообразной кухне", - отметили в сообщении. "Еще 19% опрошенных хотели бы отправиться в Японию, чтобы порадовать своего внутреннего гурмана. Кроме того в рейтинг попали Испания и Турция - их выбрали для гастротуризма 15% и 9% соответственно", - заключили в исследовании.
Россияне назвали лучшие страны для гастрономического туризма

Onlinetours: россияне рассказали, куда хотят поехать, чтобы вкусно поесть

Туристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне назвали топ стран, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть, в лидерах Италия, Грузия и Таиланд, говорится в исследовании агрегатора туров Onlinetours, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего россияне ассоциируют со вкусной едой Италию - 39% опрошенных отправились бы в эту страну за гастрономическими впечатлениями. Действительно, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, отмечается стабильно высокий спрос на туры в Италию у россиян, особенно в летний период", - отметили в агрегаторе, уточнив, что в исследовании приняло участие свыше 3 тысяч россиян.
Второй в рейтинге стран для гастрономического туризма оказалась Грузия - четверть респондентов отправились бы за гастрономическими впечатлениями на Южный Кавказ. "Сейчас граждане России лидируют по числу визитов в Грузию, и популярность страны растет с каждым годом - в январе-июне 2025 года страну посетили 581,1 тысячи граждан РФ, что на 10,2% больше по сравнению с двумя кварталами 2024 года. И это несмотря на то, что многие путешественники указывают на проблемы с сервисом и гостеприимством в стране", - подчеркнули аналитики.
Пятая часть респондентов предпочитает азиатскую кухню и выбирает Таиланд, выяснили в Onlinetours. "Это направление, действительно, популярно у туристов со всего света не только из-за живописной природы, но и благодаря невероятно разнообразной кухне", - отметили в сообщении.
"Еще 19% опрошенных хотели бы отправиться в Японию, чтобы порадовать своего внутреннего гурмана. Кроме того в рейтинг попали Испания и Турция - их выбрали для гастротуризма 15% и 9% соответственно", - заключили в исследовании.
