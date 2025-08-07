https://ria.ru/20250807/turist-2033912286.html
Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции, пишут СМИ
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Шесть российских туристов, ехавших на фестиваль в Турции, получили ранения в ДТП, сообщил портал TurizmNews."По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е. М. находится в тяжелом состоянии, а остальные — в удовлетворительном", — говорится в статье.Сообщается, что они ехали из Антальи на фестиваль в Каппадокии. Инцидент произошел в Карамане, на юге Турции, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель последнего потерял управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся.На место происшествия прибыли многочисленные полицейские и медицинские бригады. Пострадавших увезли в учебно-исследовательский госпиталь Караман. Правоохранительные органы начали расследование.
