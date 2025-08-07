Рейтинг@Mail.ru
Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 07.08.2025 (обновлено: 16:06 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/turist-2033912286.html
Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции, пишут СМИ
Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2025
Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции, пишут СМИ
Шесть российских туристов, ехавших на фестиваль в Турции, получили ранения в ДТП, сообщил портал TurizmNews. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:26:00+03:00
2025-08-07T16:06:00+03:00
турция
караман (провинция)
анталья (провинция)
в мире
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033913591_0:17:628:370_1920x0_80_0_0_7b358c3f0016405e54f8b63ca2c3d742.jpg
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Шесть российских туристов, ехавших на фестиваль в Турции, получили ранения в ДТП, сообщил портал TurizmNews.&quot;По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е. М. находится в тяжелом состоянии, а остальные — в удовлетворительном&quot;, — говорится в статье.Сообщается, что они ехали из Антальи на фестиваль в Каппадокии. Инцидент произошел в Карамане, на юге Турции, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель последнего потерял управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся.На место происшествия прибыли многочисленные полицейские и медицинские бригады. Пострадавших увезли в учебно-исследовательский госпиталь Караман. Правоохранительные органы начали расследование.
https://ria.ru/20250117/dtp-1994191987.html
https://ria.ru/20250804/telo-2033207136.html
турция
караман (провинция)
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033913591_135:0:628:370_1920x0_80_0_0_3e1b82b8043fc01fa4242cc50485f074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, караман (провинция), анталья (провинция), в мире, россия, происшествия
Турция, Караман (провинция), Анталья (провинция), В мире, Россия, Происшествия
Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции, пишут СМИ

Шесть российских туристов пострадали в ДТП по пути в Каппадокию на фестиваль

© Фото : TurizmNewsДТП с российскими туристам в Карамане, Турция
ДТП с российскими туристам в Карамане, Турция - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : TurizmNews
ДТП с российскими туристам в Карамане, Турция
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости. Шесть российских туристов, ехавших на фестиваль в Турции, получили ранения в ДТП, сообщил портал TurizmNews.
«

"По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е. М. находится в тяжелом состоянии, а остальные — в удовлетворительном", — говорится в статье.

На месте столкновения автобуса, перевозившего группу иностранных туристов, с грузовиком на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2024-2025 годах
17 января, 09:45
Сообщается, что они ехали из Антальи на фестиваль в Каппадокии. Инцидент произошел в Карамане, на юге Турции, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель последнего потерял управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся.
На место происшествия прибыли многочисленные полицейские и медицинские бригады. Пострадавших увезли в учебно-исследовательский госпиталь Караман. Правоохранительные органы начали расследование.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
4 августа, 11:35
 
ТурцияКараман (провинция)Анталья (провинция)В миреРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала