Путин рассказал об интересе ОАЭ к работе центра "Сириус"
2025-08-07T14:08:00+03:00
россия
оаэ
сочи
владимир путин
в мире
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к работе центра для одаренных детей "Сириус", сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле в четверг. "Знаю, что вы проявили интерес к работе нашего центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи. Члены вашей семьи даже обратили на это внимание, приезжали, знакомились с тем, как идет там работа. И вы сами побывали здесь, в Москве, в школе Примакова. Очень рассчитываю на то, что это направление нашего взаимодействия будет, конечно, развиваться", - сказал Путин.
