Путин рассказал об интересе ОАЭ к работе центра "Сириус"
14:08 07.08.2025
Путин рассказал об интересе ОАЭ к работе центра "Сириус"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к работе центра для одаренных детей "Сириус", сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле в четверг. "Знаю, что вы проявили интерес к работе нашего центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи. Члены вашей семьи даже обратили на это внимание, приезжали, знакомились с тем, как идет там работа. И вы сами побывали здесь, в Москве, в школе Примакова. Очень рассчитываю на то, что это направление нашего взаимодействия будет, конечно, развиваться", - сказал Путин.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбразовательный центр "Сириус"
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Образовательный центр "Сириус". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к работе центра для одаренных детей "Сириус", сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле в четверг.
"Знаю, что вы проявили интерес к работе нашего центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи. Члены вашей семьи даже обратили на это внимание, приезжали, знакомились с тем, как идет там работа. И вы сами побывали здесь, в Москве, в школе Примакова. Очень рассчитываю на то, что это направление нашего взаимодействия будет, конечно, развиваться", - сказал Путин.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
РоссияОАЭСочиВладимир ПутинВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала