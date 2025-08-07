Чернышенко рассказал о важности фестиваля "Больше, чем путешествие"
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всероссийский туристический фестиваль "Больше, чем путешествие" способствует укреплению семейных ценностей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В среду Росмолодежь сообщала, что фестиваль соберет 2,5 тысячи человек в Тульской области, мероприятие пройдет с 7 по 10 августа в арт-кемпе "Дикая мята" в поселке Бунырево. Организаторами события стали программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и "Движение первых" в сотрудничестве с правительством региона.
"Одна из приоритетных задач, поставленная перед нами президентом (России) Владимиром Путиным в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", – воспитание патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. В числе ключевых – ценности семейные. Их укреплению способствует проведение всероссийского семейного туристского фестиваля "Больше, чем путешествие". На нем в Тульской области собрались более 2,5 тысячи участников – это родители с детьми, молодые супружеские пары, походные династии со всей страны. Уверен, благодаря фестивалю они получат множество ярких общих воспоминаний и заложат новые семейные туристические традиции", - приводятся слова Чернышенко в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Вице-премьер добавил, что в РФ условия для путешествия семей с детьми создаются в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Он уточнил, что на туристическом портале Путешествуем.рф пользователи ресурса могут ознакомиться с маршрутами семейного туризма.
В рамках фестиваля семьи смогут поучаствовать также в квизах и интерактивных играх, посвященных бизнесу и рекламе от Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи.
"Фестиваль "Больше, чем путешествие" станет уникальным пространством, где встретятся более 600 семей с детьми, молодых пар и походных династий. Вместе они освоят полезные туристические навыки, побывают в походах и разделят радостные моменты активного и осознанного отдыха на природе. Ценность таких мероприятий в том, что они воспитывают уважение к своей стране, природе, истории, тем самым делая крепче не только семьи, но и само общество", - приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова.