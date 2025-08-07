Трамп вечером выступит в Белом доме с речью
Трамп вечером выступит в Белом доме с речью на необъявленную тему
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером вновь выступит в Белом доме на необъявленную тему, следует из распространенного расписания президентской администрации.
"В 4.00 дня (23.00 мск - ред.) президент выступает с речью в Восточной комнате", - указано в графике Трампа.
Дополнительные подробности предстоящего выступления не приводятся.
Восточная комната Белого дома служит для проведения различных торжественных мероприятий и государственных приемов.
В четверг в Белом доме, как ожидается, пройдет мероприятие по случаю Национального дня пурпурного сердца, он отмечается в США седьмого августа и приурочен к чествованию военнослужащих, получивших ранения или погибших в боевых условиях.
