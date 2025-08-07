Суд оставил в СИЗО главреда Baza Трифонова
Суд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятке
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.
Защита настаивала на отмене постановления об аресте и назначении Трифонову меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Сам арестованный, который участвовал в заседании по видеосвязи, просил дать ему возможность находиться рядом с семьей.
В жалобе адвоката говорилось, что следствие не представило достаточно доказательств того, что его подзащитный, находясь на свободе, скроется или каким-либо образом сможет надавить на других участников этого судопроизводства.
Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову отправили в СИЗО 23 июля. Вину они не признают.
Жалобу на арест Лукьяновой суд рассмотрит 14 августа.
Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, на протяжении двух лет передавали Telegram-каналу Baza служебную информацию. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.
Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.
