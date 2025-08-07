https://ria.ru/20250807/trifonov-2033887035.html

Суд оставил в СИЗО главреда Baza Трифонова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.Защита настаивала на отмене постановления об аресте и назначении Трифонову меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Сам арестованный, который участвовал в заседании по видеосвязи, просил дать ему возможность находиться рядом с семьей.В жалобе адвоката говорилось, что следствие не представило достаточно доказательств того, что его подзащитный, находясь на свободе, скроется или каким-либо образом сможет надавить на других участников этого судопроизводства.Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову отправили в СИЗО 23 июля. Вину они не признают.Жалобу на арест Лукьяновой суд рассмотрит 14 августа.Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, на протяжении двух лет передавали Telegram-каналу Baza служебную информацию. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.

