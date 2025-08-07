https://ria.ru/20250807/trevoga-2033840069.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.08.2025

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.39 мск, она продлилась почти четыре часа. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор.

пензенская область

