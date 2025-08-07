https://ria.ru/20250807/trevoga-2033828350.html

Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025

Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. "Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи. Уважаемые новороссийцы! При включении сирен - сигнала "Внимание всем", жителям первой береговой линии: если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - написал он. Глава города также посоветовал жителям первой линии укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами, и не находиться на открытом пространстве около моря.

