Рейтинг@Mail.ru
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/trevoga-2033828350.html
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T01:23:00+03:00
2025-08-07T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17517/83/175178346_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_35e1600841fac69100d2174d32c1ae5b.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. "Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи. Уважаемые новороссийцы! При включении сирен - сигнала "Внимание всем", жителям первой береговой линии: если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - написал он. Глава города также посоветовал жителям первой линии укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами, и не находиться на открытом пространстве около моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17517/83/175178346_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_6634aa8afbd3025b939aad2e5677890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров

Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкВ морском порту Новороссийска
В морском порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
В морском порту Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров.
"Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи. Уважаемые новороссийцы! При включении сирен - сигнала "Внимание всем", жителям первой береговой линии: если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - написал он.
Глава города также посоветовал жителям первой линии укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами, и не находиться на открытом пространстве около моря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала