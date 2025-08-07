https://ria.ru/20250807/trevoga-2033828350.html
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T01:23:00+03:00
2025-08-07T01:23:00+03:00
2025-08-07T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17517/83/175178346_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_35e1600841fac69100d2174d32c1ae5b.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. "Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Убедительная просьба покинуть набережную и пляжи. Уважаемые новороссийцы! При включении сирен - сигнала "Внимание всем", жителям первой береговой линии: если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - написал он. Глава города также посоветовал жителям первой линии укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами, и не находиться на открытом пространстве около моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17517/83/175178346_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_6634aa8afbd3025b939aad2e5677890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров