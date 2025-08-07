Первый тестовый рейс по морскому пути Сочи — Сухум завершился
Первый тестовый рейс "Кометы" вернулся из Сухума в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкСкоростное пассажирское судно "Космонавт Павел Попович"
Скоростное пассажирское судно "Космонавт Павел Попович". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна типа "Комета 120М" по морскому пути Сочи - Сухум завершился, судно вернулось в Сочи, морское путешествие прошло без технических неполадок, заявил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.
Первый тестовый рейс с пассажирами отправился сегодня по морскому пути Сочи - Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" при полной загрузке пассажиров. Морское путешествие продлилось 2,5 часа. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса.
"Судно зарекомендовало себя совсем неплохо, никаких технических неполадок не было. Во время рейса гостям понравилось, пассажиры вроде все довольны, соответственно, мы тоже довольны. Судно на все 100% готово для таких путешествий. Дальше это уже вопрос проработки маршрута, дальности, стоимости. Мы считаем, что на 100% выполнили поставленную задачу", - сказал РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.
Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания - восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
"Ласточка" совершит тестовый рейс из Сочи до столицы Абхазии
26 февраля, 15:55