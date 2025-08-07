Рейтинг@Mail.ru
Первый тестовый рейс по морскому пути Сочи — Сухум завершился - РИА Новости, 07.08.2025
00:20 07.08.2025
Первый тестовый рейс по морскому пути Сочи — Сухум завершился
Первый тестовый рейс по морскому пути Сочи — Сухум завершился - РИА Новости, 07.08.2025
Первый тестовый рейс по морскому пути Сочи — Сухум завершился
Первый тестовый рейс судна типа "Комета 120М" по морскому пути Сочи - Сухум завершился, судно вернулось в Сочи, морское путешествие прошло без технических... РИА Новости, 07.08.2025
сочи
сухум
геленджик
павел попович
общество
СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна типа "Комета 120М" по морскому пути Сочи - Сухум завершился, судно вернулось в Сочи, морское путешествие прошло без технических неполадок, заявил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин. Первый тестовый рейс с пассажирами отправился сегодня по морскому пути Сочи - Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" при полной загрузке пассажиров. Морское путешествие продлилось 2,5 часа. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса. "Судно зарекомендовало себя совсем неплохо, никаких технических неполадок не было. Во время рейса гостям понравилось, пассажиры вроде все довольны, соответственно, мы тоже довольны. Судно на все 100% готово для таких путешествий. Дальше это уже вопрос проработки маршрута, дальности, стоимости. Мы считаем, что на 100% выполнили поставленную задачу", - сказал РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин. Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания - восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
сочи
сухум
геленджик
сочи, сухум, геленджик, павел попович, общество
Сочи, Сухум, Геленджик, Павел Попович, Общество
Первый тестовый рейс по морскому пути Сочи — Сухум завершился

Первый тестовый рейс "Кометы" вернулся из Сухума в Сочи

СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Первый тестовый рейс судна типа "Комета 120М" по морскому пути Сочи - Сухум завершился, судно вернулось в Сочи, морское путешествие прошло без технических неполадок, заявил РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.
Первый тестовый рейс с пассажирами отправился сегодня по морскому пути Сочи - Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета 120М" при полной загрузке пассажиров. Морское путешествие продлилось 2,5 часа. Расписания соответствующего регулярного сообщения еще нет, организационные выводы будут сделаны только после тестового рейса.
Морское сообщение между Сочи и Абхазией разгрузит пункт пропуска на границе
Вчера, 23:48
Морское сообщение между Сочи и Абхазией разгрузит пункт пропуска на границе
Вчера, 23:48
"Судно зарекомендовало себя совсем неплохо, никаких технических неполадок не было. Во время рейса гостям понравилось, пассажиры вроде все довольны, соответственно, мы тоже довольны. Судно на все 100% готово для таких путешествий. Дальше это уже вопрос проработки маршрута, дальности, стоимости. Мы считаем, что на 100% выполнили поставленную задачу", - сказал РИА Новости представитель судовладельца Павел Марухин.
Морское пассажирское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" длиной 35 метров развивает скорость до 35 узлов (65 километров в час). Его дальность хода в полном водоизмещении составляет 200 миль, автономность плавания - восемь часов. В Азово-Черноморском бассейне "Комета" в сезон навигации регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.
"Ласточка" совершит тестовый рейс из Сочи до столицы Абхазии
26 февраля, 15:55
"Ласточка" совершит тестовый рейс из Сочи до столицы Абхазии
26 февраля, 15:55
 
СочиСухумГеленджикПавел ПоповичОбщество
 
 
