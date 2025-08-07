https://ria.ru/20250807/tramp-2034040615.html
Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:38:00+03:00
2025-08-07T23:38:00+03:00
2025-08-07T23:38:00+03:00
в мире
сша
москва
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы. "Зависит от него (президента РФ Владимира Путина - ред.) мы увидим, что он скажет, будет зависеть от него, очень разочарован", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Трамп также отметил, что "не любит долгие ожидания".
https://ria.ru/20250807/tramp-2033826937.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
Трамп: вопрос о новых антироссийских санкциях будет зависеть от действий Москвы