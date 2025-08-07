https://ria.ru/20250807/tramp-2034040615.html

Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях - РИА Новости, 07.08.2025

Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий... РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы. "Зависит от него (президента РФ Владимира Путина - ред.) мы увидим, что он скажет, будет зависеть от него, очень разочарован", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Трамп также отметил, что "не любит долгие ожидания".

