https://ria.ru/20250807/tramp-2034024559.html
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением в Белом доме после подтверждения предстоящей встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:58:00+03:00
2025-08-07T23:58:00+03:00
2025-08-07T23:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034024121_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84dc791563a18b063772ce319370fde4.jpg
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением в Белом доме после подтверждения предстоящей встречи с Владимиром Путиным.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034024121_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_717a93b6643731ca0b271cd94ece7ef0.jpg
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным
2025-08-07T23:58
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, видео
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением в Белом доме после подтверждения предстоящей встречи с Владимиром Путиным.
2025-08-07T23:58
true
PT1S
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным
Читать ria.ru в
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением в Белом доме после подтверждения предстоящей встречи с Владимиром Путиным.