https://ria.ru/20250807/tramp-2033998726.html
Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 07.08.2025
Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:47:00+03:00
2025-08-07T17:47:00+03:00
2025-08-07T17:47:00+03:00
в мире
камбоджа
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150666/88/1506668887_0:133:2430:1500_1920x0_80_0_0_bc37faca7aeed94459403105b7b839d8.jpg
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за его исторический вклад в дело продвижения мира во всем мире". Копия заявления размещена на официальных аккаунтах премьера Камбоджи в социальных сетях. "Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире", - говорится в письме. "Настоящая номинация отражает не только мою личную благодарность, но и сердечную благодарность народа Камбоджи за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - пишет глава правительства Камбоджи.
https://ria.ru/20250731/ssha-2032499160.html
камбоджа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150666/88/1506668887_178:0:2430:1689_1920x0_80_0_0_b434d39763e903907078d4a2415b762c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Камбоджа, США, Дональд Трамп
Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер Камбоджи направил в Нобелевский комитет письмо о премии мира для Трампа