Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
17:47 07.08.2025
Премьер Камбоджи предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
в мире
камбоджа
сша
дональд трамп
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за его исторический вклад в дело продвижения мира во всем мире". Копия заявления размещена на официальных аккаунтах премьера Камбоджи в социальных сетях. "Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире", - говорится в письме. "Настоящая номинация отражает не только мою личную благодарность, но и сердечную благодарность народа Камбоджи за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - пишет глава правительства Камбоджи.
камбоджа
сша
в мире, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Камбоджа, США, Дональд Трамп
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Премьер Камбоджи Хун Манет направил в четверг в Нобелевский комитет официальное письмо за своей подписью с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "за его исторический вклад в дело продвижения мира во всем мире".
Копия заявления размещена на официальных аккаунтах премьера Камбоджи в социальных сетях.
"Я, премьер-министр Королевства Камбоджа, считаю великой честью формально номинировать Дональда Дж. Трампа, 45-го и 47-го президента США, на Нобелевскую премию мира в знак признания его исторического вклада в дело продвижения мира во всем мире", - говорится в письме.
"Настоящая номинация отражает не только мою личную благодарность, но и сердечную благодарность народа Камбоджи за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - пишет глава правительства Камбоджи.
США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей
31 июля, 05:33
США заключили торговые соглашения с Таиландом и Камбоджей
31 июля, 05:33
 
В миреКамбоджаСШАДональд Трамп
 
 
