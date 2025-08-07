https://ria.ru/20250807/tramp-2033978938.html

Трамп потребовал отставки главы совета директоров Intel

Трамп потребовал отставки главы совета директоров Intel - РИА Новости, 07.08.2025

Трамп потребовал отставки главы совета директоров Intel

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава компании Intel Лип-Бу Тан, которого подозревают в конфликте интересов, должен немедленно подать в отставку.

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава компании Intel Лип-Бу Тан, которого подозревают в конфликте интересов, должен немедленно подать в отставку. "Генеральный директор Intel крайне скомпрометирован и должен немедленно уйти в отставку. Иного выхода из этой ситуации нет. Спасибо за внимание!" — написал он в соцсети Truth Social. С этим постом американский президент выступил через несколько дней после того, как сенатор-республиканец Том Коттон написал гендиректору Intel письмо, в котором заявил, что обеспокоен инвестициями Тана в китайские компании. Как утверждают западные СМИ, у Тана есть личные и фондовые вложения в сотни китайских фирм, в том числе в связанные с оборонным сектором.Коттон также подчеркнул, что американские компании, получающие государственные субсидии, должны строго соблюдать нормы безопасности и отчитываться перед конгрессом. Акции Intel на фоне скандала упали почти на пять процентов.Американская корпорация Intel основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Лип-Бу Тан стал гендиректором Intel в марте. До этого он возглавлял компанию — разработчика программного обеспечения для проектирования чипов Cadence Design Systems. Став главой Intel, Лип-Бу Тан объявил о масштабных планах реструктуризации: по его словам, нужно вернуть в компанию инженерные таланты, улучшить баланс и приспособить производственные процессы под потребности потенциальных клиентов. В апреле сообщалось, что Intel в рамках реструктуризации сократит более 20 процентов сотрудников.По итогам первого полугодия компания получила чистый убыток в 3,911 миллиарда долларов — примерно в два раза больше, чем годом ранее. Выручка же сократилась на 0,12 процента в годовом выражении, до 25,526 миллиарда долларов.

