Трамп рассказал, сколько Apple вложит в экономику США

Трамп рассказал, сколько Apple вложит в экономику США

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд Трамп. В феврале Apple сообщила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырех лет. В эти расходы входят строительство завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тысяч рабочих мест в данной сфере по всей стране. "Apple объявляет, что инвестирует в США 600 миллиардов долларов... в течение следующих четырех лет. Это на 100 миллиардов долларов больше, чем первоначально планировалось. И это самая крупная инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке и где-либо еще", - сказал президент США в Белом доме. Глава компании Тим Кук, присутствовавший в Белом доме, вручил в подарок президенту США стеклянный сувенир на подставке из 24-каратного золота.

