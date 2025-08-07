https://ria.ru/20250807/tramp-2033827939.html
Трамп рассказал, сколько Apple вложит в экономику США
Трамп рассказал, сколько Apple вложит в экономику США - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп рассказал, сколько Apple вложит в экономику США
Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T01:17:00+03:00
2025-08-07T01:17:00+03:00
2025-08-07T01:17:00+03:00
сша
техас
америка
дональд трамп
тим кук
apple
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0b0ccce7a6941fa52f832269c0020aaa.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Компания Apple вложит в экономику США еще 100 миллиардов долларов вдобавок к уже анонсированным ранее 500 миллиардам долларов, сообщил президент США Дональд Трамп. В феврале Apple сообщила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырех лет. В эти расходы входят строительство завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тысяч рабочих мест в данной сфере по всей стране. "Apple объявляет, что инвестирует в США 600 миллиардов долларов... в течение следующих четырех лет. Это на 100 миллиардов долларов больше, чем первоначально планировалось. И это самая крупная инвестиция, которую Apple когда-либо делала в Америке и где-либо еще", - сказал президент США в Белом доме. Глава компании Тим Кук, присутствовавший в Белом доме, вручил в подарок президенту США стеклянный сувенир на подставке из 24-каратного золота.
https://ria.ru/20250523/poshliny-2018670439.html
https://ria.ru/20250731/tramp-2032648534.html
сша
техас
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46ea596bc67ce000e7c1a249f501759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, техас, америка, дональд трамп, тим кук, apple, в мире
США, Техас, Америка, Дональд Трамп, Тим Кук, Apple, В мире
Трамп рассказал, сколько Apple вложит в экономику США
Трамп: Apple вложит в экономику США еще сто миллиардов долларов