Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о рестрикциях против торговых партнеров России, пообещал еще больше вторичных санкций. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T01:01:00+03:00
2025-08-07T01:01:00+03:00
2025-08-07T01:03:00+03:00
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о рестрикциях против торговых партнеров России, пообещал еще больше вторичных санкций."Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций", - сказал президент США, выступая в Белом доме.
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России
Трамп обещал еще больше вторичных рестрикций против торговых партнеров России