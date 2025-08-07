Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России - РИА Новости, 07.08.2025
01:01 07.08.2025
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о рестрикциях против торговых партнеров России, пообещал еще больше вторичных санкций. РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о рестрикциях против торговых партнеров России, пообещал еще больше вторичных санкций."Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций", - сказал президент США, выступая в Белом доме.
© AP Photo / Christopher Furlong Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о рестрикциях против торговых партнеров России, пообещал еще больше вторичных санкций.
"Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций", - сказал президент США, выступая в Белом доме.
