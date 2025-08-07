https://ria.ru/20250807/tramp-2033826937.html

Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России

Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России - РИА Новости, 07.08.2025

Трамп пообещал больше вторичных санкций против партнеров России

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о рестрикциях против торговых партнеров России, пообещал еще больше вторичных санкций. РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о рестрикциях против торговых партнеров России, пообещал еще больше вторичных санкций."Вы увидите гораздо больше. Вы увидите множество вторичных санкций", - сказал президент США, выступая в Белом доме.

