00:59 07.08.2025 (обновлено: 01:02 07.08.2025)
Трамп рассказал о перспективах новых пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары.
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары."Это может случиться", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он введение новых пошлин против Китая.
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары.
"Это может случиться", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он введение новых пошлин против Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Тарифный грабеж и суверенитет
5 августа, 08:00
 
В мире Китай США Дональд Трамп
 
 
