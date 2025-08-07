https://ria.ru/20250807/tramp-2033826784.html

Трамп рассказал о перспективах новых пошлин против Китая

Трамп рассказал о перспективах новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары. РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары."Это может случиться", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он введение новых пошлин против Китая.

