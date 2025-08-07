https://ria.ru/20250807/tramp-2033826690.html
Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся "серьезные"."Мы приближаемся к этому (сроку - ред.), но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры", - сказал Трамп в Белом доме.Ранее он заявил, что в пятницу может принять решение о новых ограничениях, если не будет удовлетворен темпом украинского урегулирования.По его словам, нынешние "серьезные переговоры" касаются завершения конфликта.
