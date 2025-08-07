Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России - РИА Новости, 07.08.2025
00:58 07.08.2025 (обновлено: 01:07 07.08.2025)
Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся... РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся "серьезные"."Мы приближаемся к этому (сроку - ред.), но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры", - сказал Трамп в Белом доме.Ранее он заявил, что в пятницу может принять решение о новых ограничениях, если не будет удовлетворен темпом украинского урегулирования.По его словам, нынешние "серьезные переговоры" касаются завершения конфликта.
Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России

Трамп заявил о серьезных переговорах об урегулировании на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся "серьезные".
"Мы приближаемся к этому (сроку - ред.), но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры", - сказал Трамп в Белом доме.
Ранее он заявил, что в пятницу может принять решение о новых ограничениях, если не будет удовлетворен темпом украинского урегулирования.
По его словам, нынешние "серьезные переговоры" касаются завершения конфликта.
Заголовок открываемого материала