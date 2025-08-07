https://ria.ru/20250807/tramp-2033826690.html

Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России

Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России - РИА Новости, 07.08.2025

Трамп сделал заявление о перспективах новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T00:58:00+03:00

2025-08-07T00:58:00+03:00

2025-08-07T01:07:00+03:00

россия

украина

в мире

дональд трамп

санкции в отношении россии

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a0de75e38e03c7f9f35bc5396140436.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах введения новых санкций против РФ заявил, что переговоры об урегулировании вокруг Украины ведутся "серьезные"."Мы приближаемся к этому (сроку - ред.), но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры", - сказал Трамп в Белом доме.Ранее он заявил, что в пятницу может принять решение о новых ограничениях, если не будет удовлетворен темпом украинского урегулирования.По его словам, нынешние "серьезные переговоры" касаются завершения конфликта.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дональд трамп, санкции в отношении россии, сша