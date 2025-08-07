Рейтинг@Mail.ru
Трамп не назвал сроки урегулирования по Украине - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/tramp-2033826456.html
Трамп не назвал сроки урегулирования по Украине
Трамп не назвал сроки урегулирования по Украине - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп не назвал сроки урегулирования по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется предсказывать сроки украинского урегулирования, поскольку уже был разочарован раньше. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T00:51:00+03:00
2025-08-07T00:51:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется предсказывать сроки украинского урегулирования, поскольку уже был разочарован раньше. "Я не хочу говорить, я был ранее разочарован в связи с этим", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках урегулирования по Украине.
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп не назвал сроки урегулирования по Украине

Трамп не назвал сроки урегулирования по Украине из-за прошлых разочарований

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется предсказывать сроки украинского урегулирования, поскольку уже был разочарован раньше.
"Я не хочу говорить, я был ранее разочарован в связи с этим", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках урегулирования по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зачем Трамп отправил гонца к Путину
5 августа, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала