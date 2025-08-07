https://ria.ru/20250807/tramp-2033826456.html

Трамп не назвал сроки урегулирования по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется предсказывать сроки украинского урегулирования, поскольку уже был разочарован раньше. РИА Новости, 07.08.2025

в мире

украина

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не берется предсказывать сроки украинского урегулирования, поскольку уже был разочарован раньше. "Я не хочу говорить, я был ранее разочарован в связи с этим", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках урегулирования по Украине.

Дарья Буймова

