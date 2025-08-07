Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о переговорах Уиткоффа в Москве
00:47 07.08.2025
Трамп сделал заявление о переговорах Уиткоффа в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывом. РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывом."Я бы не назвал это прорывом", - сказал Трамп журналистам.
2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывом.
"Я бы не назвал это прорывом", - сказал Трамп журналистам.
