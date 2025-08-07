https://ria.ru/20250807/tramp-2033825973.html
Трамп сделал заявление о переговорах Уиткоффа в Москве
Трамп сделал заявление о переговорах Уиткоффа в Москве
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву прорывом."Я бы не назвал это прорывом", - сказал Трамп журналистам.
