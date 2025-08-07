https://ria.ru/20250807/tramp-2033825746.html

Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине

Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине - РИА Новости, 07.08.2025

Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что "чувствует обязательство" содействовать завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T00:46:00+03:00

2025-08-07T00:46:00+03:00

2025-08-07T00:54:00+03:00

в мире

украина

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73c5f728f9629167c3d0a6dd765509e8.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "чувствует обязательство" содействовать завершению конфликта на Украине."Там нет американских солдат, но я чувствую обязательство остановить это. Это не моя война", - сказал Трамп в Белом доме.

https://ria.ru/20250806/ssha-2033606008.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, дональд трамп