Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине
Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп рассказал, что заставляет его добиваться мира на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что "чувствует обязательство" содействовать завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "чувствует обязательство" содействовать завершению конфликта на Украине."Там нет американских солдат, но я чувствую обязательство остановить это. Это не моя война", - сказал Трамп в Белом доме.
