Трамп заявил, что путь к миру на Украине остается долгим
2025-08-07T00:42:00+03:00
2025-08-07T00:42:00+03:00
2025-08-07T00:55:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что путь к урегулированию конфликта на Украине остается долгим."Путь остается долгим", - заявил Трамп в Белом доме.
украина
сша
2025
Новости
ru-RU
