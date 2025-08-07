Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что путь к миру на Украине остается долгим - РИА Новости, 07.08.2025
00:42 07.08.2025 (обновлено: 00:55 07.08.2025)
Трамп заявил, что путь к миру на Украине остается долгим
Президент США Дональд Трамп заявил, что путь к урегулированию конфликта на Украине остается долгим.
в мире
украина
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что путь к урегулированию конфликта на Украине остается долгим."Путь остается долгим", - заявил Трамп в Белом доме.
украина
сша
в мире, украина, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, США
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что путь к урегулированию конфликта на Украине остается долгим.
"Путь остается долгим", - заявил Трамп в Белом доме.
В миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
