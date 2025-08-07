https://ria.ru/20250807/tramp-2033825514.html

Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным

Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025

Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что высока вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро". РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что высока вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро"."Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро", - заявил Трамп в Белом доме.Детали встречи, по его словам, еще не определены."Мы еще не определили, где, но разговор с президентом Путиным был очень хорошим. Очень высокий шанс того, что мы закончим раунд, закончим путь", - заявил Трамп в Белом доме.

сша

