Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным
2025-08-07T00:41:00+03:00
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что высока вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро"."Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро", - заявил Трамп в Белом доме.Детали встречи, по его словам, еще не определены."Мы еще не определили, где, но разговор с президентом Путиным был очень хорошим. Очень высокий шанс того, что мы закончим раунд, закончим путь", - заявил Трамп в Белом доме.
сша
