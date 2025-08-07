Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным
00:41 07.08.2025
Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным
Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что высока вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро". РИА Новости, 07.08.2025
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что высока вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро"."Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро", - заявил Трамп в Белом доме.Детали встречи, по его словам, еще не определены."Мы еще не определили, где, но разговор с президентом Путиным был очень хорошим. Очень высокий шанс того, что мы закончим раунд, закончим путь", - заявил Трамп в Белом доме.
сша
2025
Новости
в мире, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным

Трамп заявил о высоких шансах на скорую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что высока вероятность встречи с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро".
"Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро", - заявил Трамп в Белом доме.
В миреСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
